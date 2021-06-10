https://ria.ru/20210610/rabota-1736390939.html

Большинство россиян работают в отпуске, показало исследование

Большинство россиян работают в отпуске, показало исследование - РИА Новости, 10.06.2021

Большинство россиян работают в отпуске, показало исследование

Три четверти россиян работают во время своего отпуска, принципиально не участвуют в жизни компании в это время лишь 4% граждан, говорится в исследовании... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T06:18

2021-06-10T06:18

2021-06-10T06:18

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Три четверти россиян работают во время своего отпуска, принципиально не участвуют в жизни компании в это время лишь 4% граждан, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось с 17 мая по 4 июня. В нем приняли участие 3 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 503 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.При этом сервис отмечает: за последние семь лет ситуация с отношением граждан к работе во время отпуска почти не изменилась. Так, в 2014 году оставались на связи с офисом в отпуске в общей сложности также 77% опрошенных.Чаще всего рабочими вопросами во время отпуска занимаются главные бухгалтеры (58%), специалисты по продажам (41%), HR-менеджеры и инженеры (по 40%)."Чем выше зарплата, тем больше вовлеченность в работу: тех, кто даже на отдыхе погружен в дела, больше всего среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей (47%). У молодежи до 24 лет в силу небольшого профессионального опыта чаще, чем у других, нет необходимости решать рабочие вопросы в отпуске (20%)", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210609/otpusk-1736237507.html

https://ria.ru/20210512/otpusk-1731877066.html

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россия, москва, общество