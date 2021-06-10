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В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода

В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода - РИА Новости, 10.06.2021

В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода

Четырех человек в Каракалпакстане (автономия на северо-западе Узбекистана) засыпало грунтом, когда они прокладывали водопровод, трое из них погибли, сообщает в... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T07:59

2021-06-10T07:59

2021-06-10T07:59

каракалпакстан

ташкент

узбекистан

в мире

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ТАШКЕНТ, 10 июн – РИА Новости. Четырех человек в Каракалпакстане (автономия на северо-западе Узбекистана) засыпало грунтом, когда они прокладывали водопровод, трое из них погибли, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры автономии.По данным пресс-службы, в Кунградском районе Каракалпакстана во время прокладки водопровода четырех человек, трое из которых оказались несовершеннолетними, засыпало обвалившимся грунтом.Еще один рабочий, 17-летний местный житель был извлечен из-под завала и госпитализирован в районную больницу."Прокуратура Кунградского района по факту ЧП проводит проверку", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210521/proisshestviya-1733285776.html

каракалпакстан

ташкент

узбекистан

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каракалпакстан, ташкент, узбекистан, в мире