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Псаки оценила влияние слов Байдена о Путине на встречу двух президентов
Псаки оценила влияние слов Байдена о Путине на встречу двух президентов - РИА Новости, 10.06.2021
Псаки оценила влияние слов Байдена о Путине на встречу двух президентов
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден будет откровенным на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T02:04
2021-06-10T02:04
2021-06-10T09:12
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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден будет откровенным на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Так пресс-секретарь администрации президента США ответила на вопрос журналистов, не будет ли саммит "неловким" после скандального интервью Байдена в марте. Тогда он утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей, и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в выборы. Президент России, в свою очередь, пожелал американскому коллеге здоровья.Псаки подчеркнула, что речь не идет о дружбе и доверии."Дело не в дружбе. Дело не в доверии. Речь идет о том, что в интересах Соединенных Штатов. И, на наш взгляд, это движение к более стабильным и предсказуемым отношениям", — сказала она.Встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве пройдет 16 июня.
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Псаки оценила влияние слов Байдена о Путине на встречу двух президентов
02:04 10.06.2021 (обновлено: 09:12 10.06.2021)
Представитель Белого дома Псаки оценила влияние слов Байдена о Путине на их встречу
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден будет откровенным на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Так пресс-секретарь администрации президента США ответила на вопрос журналистов, не будет ли саммит "неловким" после скандального интервью Байдена в марте. Тогда он утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей, и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в выборы. Президент России, в свою очередь, пожелал американскому коллеге здоровья.
"Президент (Джо Байден. — Прим. ред.) давно знает президента (Владимира. — Прим. ред.) Путина. Он никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств, когда их (России. — Прим. ред.) поведение не отвечало демократическим ценностям. И он, безусловно, будет откровенен в этом и на предстоящей встрече", — сказала Псаки.
Псаки подчеркнула, что речь не идет о дружбе и доверии.
"Дело не в дружбе. Дело не в доверии. Речь идет о том, что в интересах Соединенных Штатов. И, на наш взгляд, это движение к более стабильным и предсказуемым отношениям", — сказала она.
Встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве
пройдет 16 июня.