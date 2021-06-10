https://ria.ru/20210610/psaki-1736386133.html

Псаки оценила влияние слов Байдена о Путине на встречу двух президентов

Псаки оценила влияние слов Байдена о Путине на встречу двух президентов - РИА Новости, 10.06.2021

Псаки оценила влияние слов Байдена о Путине на встречу двух президентов

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден будет откровенным на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T02:04

2021-06-10T02:04

2021-06-10T09:12

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден будет откровенным на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Так пресс-секретарь администрации президента США ответила на вопрос журналистов, не будет ли саммит "неловким" после скандального интервью Байдена в марте. Тогда он утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей, и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в выборы. Президент России, в свою очередь, пожелал американскому коллеге здоровья.Псаки подчеркнула, что речь не идет о дружбе и доверии."Дело не в дружбе. Дело не в доверии. Речь идет о том, что в интересах Соединенных Штатов. И, на наш взгляд, это движение к более стабильным и предсказуемым отношениям", — сказала она.Встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве пройдет 16 июня.

https://ria.ru/20210609/bayden-1736380847.html

россия

женева (город)

сша

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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире