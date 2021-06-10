Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/provoloka-1736533216.html
Место встречи Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой
Место встречи Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой - РИА Новости, 10.06.2021
Место встречи Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой
Женевский парк Ла Гранж, место проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, обнесли колючей проволокой, вход в парк охраняет... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T19:36
2021-06-10T20:22
россия
монблан
джо байден
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736537639_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ee42b831623825b337c2e828a3de99d7.jpg
ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Женевский парк Ла Гранж, место проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, обнесли колючей проволокой, вход в парк охраняет полиция, передает корреспондент РИА Новости.В четверг утром Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) Швейцарии объявил о том, что женевская вилла Ла Гранж станет местом встречи президентов России и США.В парке и на вилле уже с понедельника ведутся работу по благоустройству и защите периметра. Всю неделю вокруг парка устанавливали железные ограждения, которые к четвергу обнесли еще и колючей проволокой. Внутри парка все входы охраняет полиция. Парковка вокруг парка также запрещена, а оставленные машины эвакуируют.На набережной также продолжаются работы по возведению временного тента для СМИ. Чуть дальше от парка, ближе к знаменитому женевскому фонтану, военные потихоньку перекрывают территорию, потому что вся набережная от парков О'Вив и Ла Гранж до моста Монблан, вместе с прибрежными водами, объявлены зоной безопасности на время саммита. С раннего утра 16 июня здесь будет полностью запрещено движение. Плановые ремонтные работы на мосту Монблан также будут временно приостановлены.Власти Женевы, предвидя возможные проблемы с траффиком в день саммита, уже рекомендовали компаниям переводить своих сотрудников 16 июня на дистанционную работу.
https://ria.ru/20210610/bayden-1736528866.html
https://ria.ru/20210610/villa-1736449295.html
россия
монблан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Вилла, где состоится встреча Путина с Байденом
Вилла Ла Гранж в Швейцарии, где 16 июня состоится встреча Путина с Байденом, уже вся за колючей проволокой
2021-06-10T19:36
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736537639_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5e8f38c49ad66b8d329e75bb4439007b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, монблан, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Место встречи Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой
19:36 10.06.2021 (обновлено: 20:22 10.06.2021)
 

Женевский парк Ла Гранж, в котором пройдет встреча Путина и Байдена, обнесли колючей проволокой

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Женевский парк Ла Гранж, место проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, обнесли колючей проволокой, вход в парк охраняет полиция, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг утром Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) Швейцарии объявил о том, что женевская вилла Ла Гранж станет местом встречи президентов России и США.
Кандидат в президенты США Джо Байден с супругой Джилл после финальных дебатов в Нашвилле - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 19:03
Жена Байдена заявила, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным
В парке и на вилле уже с понедельника ведутся работу по благоустройству и защите периметра. Всю неделю вокруг парка устанавливали железные ограждения, которые к четвергу обнесли еще и колючей проволокой. Внутри парка все входы охраняет полиция. Парковка вокруг парка также запрещена, а оставленные машины эвакуируют.
На набережной также продолжаются работы по возведению временного тента для СМИ. Чуть дальше от парка, ближе к знаменитому женевскому фонтану, военные потихоньку перекрывают территорию, потому что вся набережная от парков О'Вив и Ла Гранж до моста Монблан, вместе с прибрежными водами, объявлены зоной безопасности на время саммита. С раннего утра 16 июня здесь будет полностью запрещено движение. Плановые ремонтные работы на мосту Монблан также будут временно приостановлены.
Вилла Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 13:26
Вилла Ла Гранж
Власти Женевы, предвидя возможные проблемы с траффиком в день саммита, уже рекомендовали компаниям переводить своих сотрудников 16 июня на дистанционную работу.
 
РоссияМонбланДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
Лента новостейМолния