https://ria.ru/20210610/provoloka-1736533216.html

Место встречи Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой

Место встречи Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой - РИА Новости, 10.06.2021

Место встречи Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой

Женевский парк Ла Гранж, место проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, обнесли колючей проволокой, вход в парк охраняет... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T19:36

2021-06-10T19:36

2021-06-10T20:22

россия

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джо байден

владимир путин

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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Женевский парк Ла Гранж, место проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, обнесли колючей проволокой, вход в парк охраняет полиция, передает корреспондент РИА Новости.В четверг утром Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) Швейцарии объявил о том, что женевская вилла Ла Гранж станет местом встречи президентов России и США.В парке и на вилле уже с понедельника ведутся работу по благоустройству и защите периметра. Всю неделю вокруг парка устанавливали железные ограждения, которые к четвергу обнесли еще и колючей проволокой. Внутри парка все входы охраняет полиция. Парковка вокруг парка также запрещена, а оставленные машины эвакуируют.На набережной также продолжаются работы по возведению временного тента для СМИ. Чуть дальше от парка, ближе к знаменитому женевскому фонтану, военные потихоньку перекрывают территорию, потому что вся набережная от парков О'Вив и Ла Гранж до моста Монблан, вместе с прибрежными водами, объявлены зоной безопасности на время саммита. С раннего утра 16 июня здесь будет полностью запрещено движение. Плановые ремонтные работы на мосту Монблан также будут временно приостановлены.Власти Женевы, предвидя возможные проблемы с траффиком в день саммита, уже рекомендовали компаниям переводить своих сотрудников 16 июня на дистанционную работу.

https://ria.ru/20210610/bayden-1736528866.html

https://ria.ru/20210610/villa-1736449295.html

россия

монблан

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Вилла, где состоится встреча Путина с Байденом Вилла Ла Гранж в Швейцарии, где 16 июня состоится встреча Путина с Байденом, уже вся за колючей проволокой 2021-06-10T19:36 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, монблан, джо байден, владимир путин, сша, в мире