https://ria.ru/20210610/provoloka-1736533216.html
Место встречи Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой
Место встречи Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой - РИА Новости, 10.06.2021
Место встречи Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой
Женевский парк Ла Гранж, место проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, обнесли колючей проволокой, вход в парк охраняет... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T19:36
2021-06-10T19:36
2021-06-10T20:22
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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Женевский парк Ла Гранж, место проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, обнесли колючей проволокой, вход в парк охраняет полиция, передает корреспондент РИА Новости.В четверг утром Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) Швейцарии объявил о том, что женевская вилла Ла Гранж станет местом встречи президентов России и США.В парке и на вилле уже с понедельника ведутся работу по благоустройству и защите периметра. Всю неделю вокруг парка устанавливали железные ограждения, которые к четвергу обнесли еще и колючей проволокой. Внутри парка все входы охраняет полиция. Парковка вокруг парка также запрещена, а оставленные машины эвакуируют.На набережной также продолжаются работы по возведению временного тента для СМИ. Чуть дальше от парка, ближе к знаменитому женевскому фонтану, военные потихоньку перекрывают территорию, потому что вся набережная от парков О'Вив и Ла Гранж до моста Монблан, вместе с прибрежными водами, объявлены зоной безопасности на время саммита. С раннего утра 16 июня здесь будет полностью запрещено движение. Плановые ремонтные работы на мосту Монблан также будут временно приостановлены.Власти Женевы, предвидя возможные проблемы с траффиком в день саммита, уже рекомендовали компаниям переводить своих сотрудников 16 июня на дистанционную работу.
https://ria.ru/20210610/bayden-1736528866.html
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Вилла, где состоится встреча Путина с Байденом
Вилла Ла Гранж в Швейцарии, где 16 июня состоится встреча Путина с Байденом, уже вся за колючей проволокой
2021-06-10T19:36
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россия, монблан, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Место встречи Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой
19:36 10.06.2021 (обновлено: 20:22 10.06.2021)
Женевский парк Ла Гранж, в котором пройдет встреча Путина и Байдена, обнесли колючей проволокой