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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210610/protsenty-1736336979.html
В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты - РИА Новости, 10.06.2021
В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
Юрисдикция еврейского религиозного суда не распространяется на тех, кто не исповедует иудаизм, и на неграждан Израиля, поэтому им недоступен механизм... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T08:00
2021-06-10T08:00
религия и мировоззрение
россия
федерация еврейских общин россии
израиль
экономика
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Юрисдикция еврейского религиозного суда не распространяется на тех, кто не исповедует иудаизм, и на неграждан Израиля, поэтому им недоступен механизм беспроцентного займа, который существует в иудейской религии и действует в израильском государстве и еврейских общинах по всему миру, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).Там отметили, что в Израиле механизм беспроцентного займа предусмотрен в банковской системе страны и работает для граждан этого государства любой национальности и вероисповедания. "Так, банк становится партнером человека, то есть инвестирует, а не дает под проценты, например, в бизнес, и потом они вместе делят прибыль. В России такой системы нет, но и банковская система ориентирована на людей разного вероисповедания", - рассказали в ФЕОР.Также, напомнили в организации, в еврейских общинах по всему миру действует система благотворительной поддержки: нуждающимся могут передавать вещи и деньги, проводятся благотворительных сборов на лечение, действует беспроцентная касса взаимопомощи.Ранее президент ФЕОР раввин Александр Борода в беседе с РИА Новости отметил, что, согласно Торе, человек, взявший в долг, "обязан его вернуть, будь то движимое или недвижимое имущество". Он отметил, что во времена Синедриона (высший религиозный еврейский суд, совет старейшин-мудрецов, существовавший до IV века н.э.), в еврейской правовой системе действовала система судебных исполнителей - "шотрим", которые следили за соблюдением законов Торы и исполнением решений еврейского суда, в том числе по вопросам отношений между заимодателем и должником
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россия, федерация еврейских общин россии, израиль, экономика

В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты

08:00 10.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Юрисдикция еврейского религиозного суда не распространяется на тех, кто не исповедует иудаизм, и на неграждан Израиля, поэтому им недоступен механизм беспроцентного займа, который существует в иудейской религии и действует в израильском государстве и еврейских общинах по всему миру, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).
"В иудаизме – об этом сказано в Торе - действует запрет давать деньги под проценты единоверцам. Этот запрет действует вне зависимости от страны проживания. Правило беспроцентного займа не распространяется на представителей других религий, так как они находится вне юрисдикции еврейского суда. Система религиозных судов действует в Израиле и еврейских общинах во всем мире", - рассказали в пресс-службе ФЕОР.
Там отметили, что в Израиле механизм беспроцентного займа предусмотрен в банковской системе страны и работает для граждан этого государства любой национальности и вероисповедания. "Так, банк становится партнером человека, то есть инвестирует, а не дает под проценты, например, в бизнес, и потом они вместе делят прибыль. В России такой системы нет, но и банковская система ориентирована на людей разного вероисповедания", - рассказали в ФЕОР.
Также, напомнили в организации, в еврейских общинах по всему миру действует система благотворительной поддержки: нуждающимся могут передавать вещи и деньги, проводятся благотворительных сборов на лечение, действует беспроцентная касса взаимопомощи.
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Ранее президент ФЕОР раввин Александр Борода в беседе с РИА Новости отметил, что, согласно Торе, человек, взявший в долг, "обязан его вернуть, будь то движимое или недвижимое имущество". Он отметил, что во времена Синедриона (высший религиозный еврейский суд, совет старейшин-мудрецов, существовавший до IV века н.э.), в еврейской правовой системе действовала система судебных исполнителей - "шотрим", которые следили за соблюдением законов Торы и исполнением решений еврейского суда, в том числе по вопросам отношений между заимодателем и должником
 
Религия и мировоззрениеРоссияФедерация еврейских общин РоссииИзраильЭкономика
 
 
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