https://ria.ru/20210610/protsenty-1736336979.html

В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты

В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты - РИА Новости, 10.06.2021

В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты

Юрисдикция еврейского религиозного суда не распространяется на тех, кто не исповедует иудаизм, и на неграждан Израиля, поэтому им недоступен механизм... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T08:00

2021-06-10T08:00

2021-06-10T08:00

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Юрисдикция еврейского религиозного суда не распространяется на тех, кто не исповедует иудаизм, и на неграждан Израиля, поэтому им недоступен механизм беспроцентного займа, который существует в иудейской религии и действует в израильском государстве и еврейских общинах по всему миру, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).Там отметили, что в Израиле механизм беспроцентного займа предусмотрен в банковской системе страны и работает для граждан этого государства любой национальности и вероисповедания. "Так, банк становится партнером человека, то есть инвестирует, а не дает под проценты, например, в бизнес, и потом они вместе делят прибыль. В России такой системы нет, но и банковская система ориентирована на людей разного вероисповедания", - рассказали в ФЕОР.Также, напомнили в организации, в еврейских общинах по всему миру действует система благотворительной поддержки: нуждающимся могут передавать вещи и деньги, проводятся благотворительных сборов на лечение, действует беспроцентная касса взаимопомощи.Ранее президент ФЕОР раввин Александр Борода в беседе с РИА Новости отметил, что, согласно Торе, человек, взявший в долг, "обязан его вернуть, будь то движимое или недвижимое имущество". Он отметил, что во времена Синедриона (высший религиозный еврейский суд, совет старейшин-мудрецов, существовавший до IV века н.э.), в еврейской правовой системе действовала система судебных исполнителей - "шотрим", которые следили за соблюдением законов Торы и исполнением решений еврейского суда, в том числе по вопросам отношений между заимодателем и должником

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федерация еврейских общин россии, израиль, экономика