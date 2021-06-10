https://ria.ru/20210610/probki-1736527287.html

Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов

Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов - РИА Новости, 10.06.2021

Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов

Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T18:54

2021-06-10T18:54

2021-06-10T18:54

яндекс

москва

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".Семибалльные пробки держались в столице уже с 13.00.Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Софийской, Кремлевской, Москворецкой, а также на Большом Москворецком мосту и на Тверской улице.В пробках стоит и все Бульварное кольцо. Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях. Наибольшие заторы наблюдаются на юге, юго-востоке, востоке и северо-западе.Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.Отдельные затруднения наблюдаются на МКАД, в частности, на западе, юго-западе, востоке и юго-востоке.Вылетные магистрали относительно свободны.

https://ria.ru/20210609/skorost-1736267652.html

https://ria.ru/20210610/tekhosmotr-1736425480.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, москва, общество