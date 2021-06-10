https://ria.ru/20210610/probki-1736527287.html
Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов
Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов - РИА Новости, 10.06.2021
Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов
Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T18:54
2021-06-10T18:54
2021-06-10T18:54
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".Семибалльные пробки держались в столице уже с 13.00.Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Софийской, Кремлевской, Москворецкой, а также на Большом Москворецком мосту и на Тверской улице.В пробках стоит и все Бульварное кольцо. Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях. Наибольшие заторы наблюдаются на юге, юго-востоке, востоке и северо-западе.Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.Отдельные затруднения наблюдаются на МКАД, в частности, на западе, юго-западе, востоке и юго-востоке.Вылетные магистрали относительно свободны.
https://ria.ru/20210609/skorost-1736267652.html
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яндекс, москва, общество
Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов
Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки"
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Пробки в Москве
в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс
. Пробки".
Семибалльные пробки держались в столице уже с 13.00.
Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Софийской, Кремлевской, Москворецкой, а также на Большом Москворецком мосту и на Тверской улице.
В пробках стоит и все Бульварное кольцо. Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях. Наибольшие заторы наблюдаются на юге, юго-востоке, востоке и северо-западе.
Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.
Отдельные затруднения наблюдаются на МКАД, в частности, на западе, юго-западе, востоке и юго-востоке.
Вылетные магистрали относительно свободны.