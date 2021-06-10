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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москвичей призвали отложить поездки из-за семибалльных пробок
Москвичей призвали отложить поездки из-за семибалльных пробок - РИА Новости, 10.06.2021
Москвичей призвали отложить поездки из-за семибалльных пробок
Пробки в 7 баллов образовались в Москве в четверг днем из-за дождей и ремонтных работ, водителям советуют отложить поездки на позднее время, сообщили РИА... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:19
2021-06-10T16:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пробки в 7 баллов образовались в Москве в четверг днем из-за дождей и ремонтных работ, водителям советуют отложить поездки на позднее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения."Сегодня в течение дня наблюдаются затруднения движения в городе. С утра загруженность оценивается в 7 баллов. Вечером ожидается до 8. Дожди и ремонтные работы на проезжей части — главные виновники сегодняшних заторов. Сейчас пробки из-за работ с занятием проезжей части фиксируются на Волгоградском проспекте, проспекте Андропова, Варшавском шоссе, проспекте Мира, Липецкой улице, а также на различных участках МКАД (27, 32 и 90 км)", - рассказали в ЦОДД.В пресс-службе Центра добавили, что из-за дождя скорость движения также становится ниже, так как ухудшается видимость на дорогах и растет количество мелких ДТП."Рекомендуем водителям заранее планировать свои поездки. В вечерний час пик по центру будет удобнее передвигаться на городском транспорте. Поездки на личных автомобилях по возможности отложите до 20 часов и будьте предельно внимательны за рулем", - подчеркнули в ЦОДД.
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центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество

Москвичей призвали отложить поездки из-за семибалльных пробок

16:19 10.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пробки в 7 баллов образовались в Москве в четверг днем из-за дождей и ремонтных работ, водителям советуют отложить поездки на позднее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.
"Сегодня в течение дня наблюдаются затруднения движения в городе. С утра загруженность оценивается в 7 баллов. Вечером ожидается до 8. Дожди и ремонтные работы на проезжей части — главные виновники сегодняшних заторов. Сейчас пробки из-за работ с занятием проезжей части фиксируются на Волгоградском проспекте, проспекте Андропова, Варшавском шоссе, проспекте Мира, Липецкой улице, а также на различных участках МКАД (27, 32 и 90 км)", - рассказали в ЦОДД.
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В пресс-службе Центра добавили, что из-за дождя скорость движения также становится ниже, так как ухудшается видимость на дорогах и растет количество мелких ДТП.
"Рекомендуем водителям заранее планировать свои поездки. В вечерний час пик по центру будет удобнее передвигаться на городском транспорте. Поездки на личных автомобилях по возможности отложите до 20 часов и будьте предельно внимательны за рулем", - подчеркнули в ЦОДД.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
 
 
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