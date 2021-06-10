https://ria.ru/20210610/probki-1736489056.html

Москвичей призвали отложить поездки из-за семибалльных пробок

Москвичей призвали отложить поездки из-за семибалльных пробок - РИА Новости, 10.06.2021

Москвичей призвали отложить поездки из-за семибалльных пробок

Пробки в 7 баллов образовались в Москве в четверг днем из-за дождей и ремонтных работ, водителям советуют отложить поездки на позднее время, сообщили РИА... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:19

2021-06-10T16:19

2021-06-10T16:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

центр организации дорожного движения (цодд)

москва

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пробки в 7 баллов образовались в Москве в четверг днем из-за дождей и ремонтных работ, водителям советуют отложить поездки на позднее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения."Сегодня в течение дня наблюдаются затруднения движения в городе. С утра загруженность оценивается в 7 баллов. Вечером ожидается до 8. Дожди и ремонтные работы на проезжей части — главные виновники сегодняшних заторов. Сейчас пробки из-за работ с занятием проезжей части фиксируются на Волгоградском проспекте, проспекте Андропова, Варшавском шоссе, проспекте Мира, Липецкой улице, а также на различных участках МКАД (27, 32 и 90 км)", - рассказали в ЦОДД.В пресс-службе Центра добавили, что из-за дождя скорость движения также становится ниже, так как ухудшается видимость на дорогах и растет количество мелких ДТП."Рекомендуем водителям заранее планировать свои поездки. В вечерний час пик по центру будет удобнее передвигаться на городском транспорте. Поездки на личных автомобилях по возможности отложите до 20 часов и будьте предельно внимательны за рулем", - подчеркнули в ЦОДД.

https://ria.ru/20210610/prazdniki-1736411794.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество