https://ria.ru/20210610/probki-1736489056.html
Москвичей призвали отложить поездки из-за семибалльных пробок
Москвичей призвали отложить поездки из-за семибалльных пробок - РИА Новости, 10.06.2021
Москвичей призвали отложить поездки из-за семибалльных пробок
Пробки в 7 баллов образовались в Москве в четверг днем из-за дождей и ремонтных работ, водителям советуют отложить поездки на позднее время, сообщили РИА... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:19
2021-06-10T16:19
2021-06-10T16:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997067_0:345:3027:2048_1920x0_80_0_0_ba36ff82b0dcb8864423c254a14fc817.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пробки в 7 баллов образовались в Москве в четверг днем из-за дождей и ремонтных работ, водителям советуют отложить поездки на позднее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения."Сегодня в течение дня наблюдаются затруднения движения в городе. С утра загруженность оценивается в 7 баллов. Вечером ожидается до 8. Дожди и ремонтные работы на проезжей части — главные виновники сегодняшних заторов. Сейчас пробки из-за работ с занятием проезжей части фиксируются на Волгоградском проспекте, проспекте Андропова, Варшавском шоссе, проспекте Мира, Липецкой улице, а также на различных участках МКАД (27, 32 и 90 км)", - рассказали в ЦОДД.В пресс-службе Центра добавили, что из-за дождя скорость движения также становится ниже, так как ухудшается видимость на дорогах и растет количество мелких ДТП."Рекомендуем водителям заранее планировать свои поездки. В вечерний час пик по центру будет удобнее передвигаться на городском транспорте. Поездки на личных автомобилях по возможности отложите до 20 часов и будьте предельно внимательны за рулем", - подчеркнули в ЦОДД.
https://ria.ru/20210610/prazdniki-1736411794.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b31e9ff43d500129c27dcc0bcd3f47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество