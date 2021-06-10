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Бизнесмен Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы"
Бизнесмен Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы" - РИА Новости, 10.06.2021
Бизнесмен Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы"
Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к "Эху Москвы", главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову и главному редактору сайта Виталию Рувинскому с... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:27
2021-06-10T17:12
виталий рувинский
россия
чвк "вагнер"
евгений пригожин
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к "Эху Москвы", главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову и главному редактору сайта Виталию Рувинскому с требованием опровергнуть недостоверные сведения о его связи с ЧВК Вагнера, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте".Отмечается, что истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Пригожин является "хозяином ЧВК Вагнера", требует удаления и опровержения данной информации. В случае неудаления оспариваемых сведений, установить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда."Публикация недостоверных данных является неуважением со стороны СМИ к собственной аудитории. Мы убедительно просим СМИ быть внимательнее при подготовке материалов, проверять информацию на достоверность и соблюдать законы РФ", - добавила компания "Конкорд".Бизнесмен Евгений Пригожин не обращался к "Эху Москвы" с просьбой опровергнуть информацию о его связи с ЧВК Вагнера, для удаления этих сведений у редакции оснований нет, позже сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, подчеркнув свою готовность пойти по этому делу в суд."Во-первых, по моему мнению, господин Пригожин является хозяином ЧВК Вагнера. Я понимаю, что слово "хозяин" литературное, но по смыслу мы видим, что он, собственно говоря, европейские санкции за это получил вообще-то, если мне не изменяет память", - прокомментировал иск Венедиктов.Обращение в суд главный редактор "Эха Москвы" назвал "цивилизованной вещью, очень важной".До решения суда удалять материал радиостанция не будет, поскольку для этого "нет никаких оснований". Кроме того, на связь с непосредственно с "Эхом Москвы", как уточнил главный редактор, Пригожин не выходил: "Никакого обращения не было"."Если бы это было направлено мне с опровержением, в соответствии с законом о СМИ, мы бы предоставили такую возможность, и все разрешилось бы ко всеобщему удовольствую. Но дело пошло в суд, и теперь пусть суд решает это, а не мы", - добавил Венедиктов.
https://ria.ru/20210531/kompensatsiya-1734979254.html
https://ria.ru/20210524/sud-1733707030.html
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виталий рувинский, россия, чвк "вагнер", евгений пригожин, происшествия

Бизнесмен Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы"

16:27 10.06.2021 (обновлено: 17:12 10.06.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к "Эху Москвы", главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову и главному редактору сайта Виталию Рувинскому с требованием опровергнуть недостоверные сведения о его связи с ЧВК Вагнера, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте".
"Сегодня, 10 июня, в Пресненский районный суд города Москвы подано исковое заявление Евгения Викторовича Пригожина к ЗАО "Эхо Москвы", главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову и главному редактору сайта Виталию Рувинскому", - говорится в сообщении.
Отмечается, что истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Пригожин является "хозяином ЧВК Вагнера", требует удаления и опровержения данной информации. В случае неудаления оспариваемых сведений, установить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда.
"Публикация недостоверных данных является неуважением со стороны СМИ к собственной аудитории. Мы убедительно просим СМИ быть внимательнее при подготовке материалов, проверять информацию на достоверность и соблюдать законы РФ", - добавила компания "Конкорд".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску бизнесмена Пригожина
Бизнесмен Евгений Пригожин не обращался к "Эху Москвы" с просьбой опровергнуть информацию о его связи с ЧВК Вагнера, для удаления этих сведений у редакции оснований нет, позже сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, подчеркнув свою готовность пойти по этому делу в суд.
"Во-первых, по моему мнению, господин Пригожин является хозяином ЧВК Вагнера. Я понимаю, что слово "хозяин" литературное, но по смыслу мы видим, что он, собственно говоря, европейские санкции за это получил вообще-то, если мне не изменяет память", - прокомментировал иск Венедиктов.
Обращение в суд главный редактор "Эха Москвы" назвал "цивилизованной вещью, очень важной".
"Поэтому мы пойдем в суд. И может быть, тогда Евгений Викторович скажет, что если не он, то кто тогда хозяин ЧВК Вагнера. Во всяком случае, может быть, суд внесет ясность и докажет мне, что я ошибаюсь, а там другой хозяин, и он будет назван. Это прольет свет на очень многие вопросы. Я приветствую подачу в суд по поводу ЧВК Вагнера Евгения Викторовича Пригожина и надеюсь с ним встретиться лицом к лицу в суде, а не где-нибудь еще", - отметил Венедиктов.
До решения суда удалять материал радиостанция не будет, поскольку для этого "нет никаких оснований". Кроме того, на связь с непосредственно с "Эхом Москвы", как уточнил главный редактор, Пригожин не выходил: "Никакого обращения не было".
"Если бы это было направлено мне с опровержением, в соответствии с законом о СМИ, мы бы предоставили такую возможность, и все разрешилось бы ко всеобщему удовольствую. Но дело пошло в суд, и теперь пусть суд решает это, а не мы", - добавил Венедиктов.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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Мосгорсуд обязал "Медузу"* удалить статью о Евгении Пригожине
 
Виталий РувинскийРоссияЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинПроисшествия
 
 
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