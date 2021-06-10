https://ria.ru/20210610/prigozhin-1736491333.html

Бизнесмен Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы"

Бизнесмен Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы" - РИА Новости, 10.06.2021

Бизнесмен Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы"

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к "Эху Москвы", главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову и главному редактору сайта Виталию Рувинскому с... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:27

2021-06-10T16:27

2021-06-10T17:12

виталий рувинский

россия

чвк "вагнер"

евгений пригожин

происшествия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к "Эху Москвы", главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову и главному редактору сайта Виталию Рувинскому с требованием опровергнуть недостоверные сведения о его связи с ЧВК Вагнера, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте".Отмечается, что истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Пригожин является "хозяином ЧВК Вагнера", требует удаления и опровержения данной информации. В случае неудаления оспариваемых сведений, установить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда."Публикация недостоверных данных является неуважением со стороны СМИ к собственной аудитории. Мы убедительно просим СМИ быть внимательнее при подготовке материалов, проверять информацию на достоверность и соблюдать законы РФ", - добавила компания "Конкорд".Бизнесмен Евгений Пригожин не обращался к "Эху Москвы" с просьбой опровергнуть информацию о его связи с ЧВК Вагнера, для удаления этих сведений у редакции оснований нет, позже сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, подчеркнув свою готовность пойти по этому делу в суд."Во-первых, по моему мнению, господин Пригожин является хозяином ЧВК Вагнера. Я понимаю, что слово "хозяин" литературное, но по смыслу мы видим, что он, собственно говоря, европейские санкции за это получил вообще-то, если мне не изменяет память", - прокомментировал иск Венедиктов.Обращение в суд главный редактор "Эха Москвы" назвал "цивилизованной вещью, очень важной".До решения суда удалять материал радиостанция не будет, поскольку для этого "нет никаких оснований". Кроме того, на связь с непосредственно с "Эхом Москвы", как уточнил главный редактор, Пригожин не выходил: "Никакого обращения не было"."Если бы это было направлено мне с опровержением, в соответствии с законом о СМИ, мы бы предоставили такую возможность, и все разрешилось бы ко всеобщему удовольствую. Но дело пошло в суд, и теперь пусть суд решает это, а не мы", - добавил Венедиктов.

https://ria.ru/20210531/kompensatsiya-1734979254.html

https://ria.ru/20210524/sud-1733707030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий рувинский, россия, чвк "вагнер", евгений пригожин, происшествия