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Жителю Чукотки вынесли приговор за пьяную стрельбу в полицейского
Жителю Чукотки вынесли приговор за пьяную стрельбу в полицейского - РИА Новости, 10.06.2021
Жителю Чукотки вынесли приговор за пьяную стрельбу в полицейского
Неоднократно судимый житель Чукотки получил 3 года колонии за то, что пьяным обстрелял из пневматики полицейского, который приехал его утихомирить, сообщает... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:06
2021-06-10T10:06
россия
чукотка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Неоднократно судимый житель Чукотки получил 3 года колонии за то, что пьяным обстрелял из пневматики полицейского, который приехал его утихомирить, сообщает региональная прокуратура."Судом установлено, что молодой человек в феврале текущего года в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл к месту жительства сожительницы, где стал нарушать тишину и пытался попасть в ее квартиру, в результате чего женщина вызвала полицию… Злоумышленник, не желая выполнять законные требования представителя власти о прекращении совершения правонарушения, произвел в него не менее 5 выстрелов из пневматического пистолета, чем причинил физическую боль", - говорится в сообщении.На неоднократно судимого 31-летнего местного жителя возбуждено дело по статье "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти"."Суд… назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - отмечает прокуратура.
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россия, чукотка, происшествия

Жителю Чукотки вынесли приговор за пьяную стрельбу в полицейского

10:06 10.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Неоднократно судимый житель Чукотки получил 3 года колонии за то, что пьяным обстрелял из пневматики полицейского, который приехал его утихомирить, сообщает региональная прокуратура.
"Судом установлено, что молодой человек в феврале текущего года в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл к месту жительства сожительницы, где стал нарушать тишину и пытался попасть в ее квартиру, в результате чего женщина вызвала полицию… Злоумышленник, не желая выполнять законные требования представителя власти о прекращении совершения правонарушения, произвел в него не менее 5 выстрелов из пневматического пистолета, чем причинил физическую боль", - говорится в сообщении.
суд - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 16:02
Суд вынес приговор напавшему на полицейского на незаконной акции
На неоднократно судимого 31-летнего местного жителя возбуждено дело по статье "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".
"Суд… назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - отмечает прокуратура.
 
РоссияЧукоткаПроисшествия
 
 
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