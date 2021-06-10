https://ria.ru/20210610/prigovor-1736406460.html

Жителю Чукотки вынесли приговор за пьяную стрельбу в полицейского

Жителю Чукотки вынесли приговор за пьяную стрельбу в полицейского - РИА Новости, 10.06.2021

Жителю Чукотки вынесли приговор за пьяную стрельбу в полицейского

Неоднократно судимый житель Чукотки получил 3 года колонии за то, что пьяным обстрелял из пневматики полицейского, который приехал его утихомирить, сообщает... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T10:06

2021-06-10T10:06

2021-06-10T10:06

россия

чукотка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Неоднократно судимый житель Чукотки получил 3 года колонии за то, что пьяным обстрелял из пневматики полицейского, который приехал его утихомирить, сообщает региональная прокуратура."Судом установлено, что молодой человек в феврале текущего года в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл к месту жительства сожительницы, где стал нарушать тишину и пытался попасть в ее квартиру, в результате чего женщина вызвала полицию… Злоумышленник, не желая выполнять законные требования представителя власти о прекращении совершения правонарушения, произвел в него не менее 5 выстрелов из пневматического пистолета, чем причинил физическую боль", - говорится в сообщении.На неоднократно судимого 31-летнего местного жителя возбуждено дело по статье "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти"."Суд… назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - отмечает прокуратура.

https://ria.ru/20210520/sud-1733153387.html

россия

чукотка

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россия, чукотка, происшествия