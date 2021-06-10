"Мэр-сутенер": в Раде назвали будущего президента Украины
06:08 10.06.2021 (обновлено: 07:28 10.06.2021)
Депутат Рады Кива назвал будущего президента Украины "сутенером"
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в эфире телеканала "Первый независимый" заявил, что мэр Киева Виталий Кличко может стать следующим президентом Украины.
По словам парламентария, сменить нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского решили "американские кураторы" Киева.
"Последний приезд Блинкена на Украину — он же прямое тому подтверждение. Ведь президенту Зеленскому вручили черную метку. Ему показали на выход", — сказал Кива.
Также, по мнению депутата, в Вашингтоне уже якобы сформировался новый образ следующего главы Украины, вокруг которого сейчас "собираются олигархи и отдельные политики".
"И здесь на арену выходит боксер-сутенер, он же по совместительству мэр города Киева. Почему говорю сутенер? Потому что именно этот человек отвечает за все публичные дома в нашей столице. Он даже живет в доме, в котором находится публичный дом. <…> Вот этого сутенера-боксера-мэра Кличко увидели как возможного будущего президента нашей страны", — объяснил Кива.
Парламентарий добавил, что к мэру Киева присоединился и бывший президент Украины Петр Порошенко, которого Кива назвал "мародером".
Однако депутат подчеркнул, что это его субъективное мнение и личная оценка происходящих событий.