https://ria.ru/20210610/prezident-1736390317.html

"Мэр-сутенер": в Раде назвали будущего президента Украины

"Мэр-сутенер": в Раде назвали будущего президента Украины - РИА Новости, 10.06.2021

"Мэр-сутенер": в Раде назвали будущего президента Украины

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в эфире телеканала "Первый независимый" заявил, что мэр Киева Виталий Кличко может стать следующим президентом Украины. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T06:08

2021-06-10T06:08

2021-06-10T07:28

илья кива

петр порошенко

виталий кличко

владимир зеленский

вашингтон (город)

сша

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в эфире телеканала "Первый независимый" заявил, что мэр Киева Виталий Кличко может стать следующим президентом Украины.По словам парламентария, сменить нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского решили "американские кураторы" Киева.Также, по мнению депутата, в Вашингтоне уже якобы сформировался новый образ следующего главы Украины, вокруг которого сейчас "собираются олигархи и отдельные политики".Парламентарий добавил, что к мэру Киева присоединился и бывший президент Украины Петр Порошенко, которого Кива назвал "мародером".Однако депутат подчеркнул, что это его субъективное мнение и личная оценка происходящих событий.

https://ria.ru/20210610/potok-1736385378.html

вашингтон (город)

сша

киев

украина

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илья кива, петр порошенко, виталий кличко, владимир зеленский, вашингтон (город), сша, киев, украина, в мире