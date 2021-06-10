Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/prezident-1736390317.html
"Мэр-сутенер": в Раде назвали будущего президента Украины
"Мэр-сутенер": в Раде назвали будущего президента Украины - РИА Новости, 10.06.2021
"Мэр-сутенер": в Раде назвали будущего президента Украины
Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в эфире телеканала "Первый независимый" заявил, что мэр Киева Виталий Кличко может стать следующим президентом Украины. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T06:08
2021-06-10T07:28
илья кива
петр порошенко
виталий кличко
владимир зеленский
вашингтон (город)
сша
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в эфире телеканала "Первый независимый" заявил, что мэр Киева Виталий Кличко может стать следующим президентом Украины.По словам парламентария, сменить нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского решили "американские кураторы" Киева.Также, по мнению депутата, в Вашингтоне уже якобы сформировался новый образ следующего главы Украины, вокруг которого сейчас "собираются олигархи и отдельные политики".Парламентарий добавил, что к мэру Киева присоединился и бывший президент Украины Петр Порошенко, которого Кива назвал "мародером".Однако депутат подчеркнул, что это его субъективное мнение и личная оценка происходящих событий.
https://ria.ru/20210610/potok-1736385378.html
вашингтон (город)
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5531fab3c4ed3207ece8557c058c3761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илья кива, петр порошенко, виталий кличко, владимир зеленский, вашингтон (город), сша, киев, украина, в мире
"Мэр-сутенер": в Раде назвали будущего президента Украины
06:08 10.06.2021 (обновлено: 07:28 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

Депутат Рады Кива назвал будущего президента Украины "сутенером"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в эфире телеканала "Первый независимый" заявил, что мэр Киева Виталий Кличко может стать следующим президентом Украины.
По словам парламентария, сменить нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского решили "американские кураторы" Киева.
"Последний приезд Блинкена на Украину — он же прямое тому подтверждение. Ведь президенту Зеленскому вручили черную метку. Ему показали на выход", — сказал Кива.
Также, по мнению депутата, в Вашингтоне уже якобы сформировался новый образ следующего главы Украины, вокруг которого сейчас "собираются олигархи и отдельные политики".
"И здесь на арену выходит боксер-сутенер, он же по совместительству мэр города Киева. Почему говорю сутенер? Потому что именно этот человек отвечает за все публичные дома в нашей столице. Он даже живет в доме, в котором находится публичный дом. <…> Вот этого сутенера-боксера-мэра Кличко увидели как возможного будущего президента нашей страны", — объяснил Кива.
Парламентарий добавил, что к мэру Киева присоединился и бывший президент Украины Петр Порошенко, которого Кива назвал "мародером".
Однако депутат подчеркнул, что это его субъективное мнение и личная оценка происходящих событий.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
01:53
Украинский эксперт заявил о возможности провокации Киева у границ России
 
Илья КиваПетр ПорошенкоВиталий КличкоВладимир ЗеленскийВашингтон (город)СШАКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В Узбекистан доставили четвертую партию "Спутника V"
09:09Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
09:02В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
09:01Местом встречи Путина и Байдена в Женеве станет вилла Ла Гранж
08:57Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"
08:49Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
08:47Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
08:38Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
08:26В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
08:25В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
08:25Главный архитектор Москвы рассказал, когда ТЦ в столице станет меньше
08:20Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
08:07Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
08:02Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
08:01Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
08:00В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
07:59В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода
07:51В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
07:40В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
07:37У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
Лента новостейМолния