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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210610/predmety-1736471510.html
В Китае рассказали об оставленных Далай-ламой XIV реликвиях
В Китае рассказали об оставленных Далай-ламой XIV реликвиях - РИА Новости, 10.06.2021
В Китае рассказали об оставленных Далай-ламой XIV реликвиях
Некоторые предметы, которыми пользовался Далай-лама XIV, до сих пор хранятся во дворце Потала, рассказал журналистам глава администрации дворцового комплекса... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:06
2021-06-10T15:06
религия и мировоззрение
гималаи
химачал-прадеш
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
тибет
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ЛХАСА (Тибет, КНР), 10 июн – РИА Новости. Некоторые предметы, которыми пользовался Далай-лама XIV, до сих пор хранятся во дворце Потала, рассказал журналистам глава администрации дворцового комплекса Потала Гонгкар Чжаси."Большинство реликвий нашего музея – исторические, современных предметов меньше. Возможно, есть несколько предметов, которыми он (Далай-лама XIV - ред.) пользовался в повседневной жизни, но их немного", - заявил Гонгкар Чжаси.Дворец Потала - царский дворец и буддийский храмовый комплекс в Лхасе, ранее был основной резиденцией Далай-лам, сейчас является музеем.Далай-лама XIV (Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав КНР Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден покинуть родину и обосноваться в Индии. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.Россию Далай-лама XIV посещал несколько раз с краткосрочными поездками. Последняя из них, в Калмыкию в 2004 году, была однодневной. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом. Однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.
https://ria.ru/20210608/lkhasa-1736112523.html
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гималаи
химачал-прадеш
тибет
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гималаи, химачал-прадеш, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), тибет

В Китае рассказали об оставленных Далай-ламой XIV реликвиях

15:06 10.06.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкВид на Буддистский институт в деревне Жэдуй городского округа Лхаса в Тибете
Вид на Буддистский институт в деревне Жэдуй городского округа Лхаса в Тибете - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ЛХАСА (Тибет, КНР), 10 июн – РИА Новости. Некоторые предметы, которыми пользовался Далай-лама XIV, до сих пор хранятся во дворце Потала, рассказал журналистам глава администрации дворцового комплекса Потала Гонгкар Чжаси.
"Большинство реликвий нашего музея – исторические, современных предметов меньше. Возможно, есть несколько предметов, которыми он (Далай-лама XIV - ред.) пользовался в повседневной жизни, но их немного", - заявил Гонгкар Чжаси.
Ученики на занятиях в Буддистском институте в деревне Жэдуй городского округа Лхаса в Тибете - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 12:02Религия и мировоззрение
"Я не буддист, а член партии": чему на самом деле учат тибетских монахов
Дворец Потала - царский дворец и буддийский храмовый комплекс в Лхасе, ранее был основной резиденцией Далай-лам, сейчас является музеем.
Далай-лама XIV (Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав КНР Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден покинуть родину и обосноваться в Индии. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.
Россию Далай-лама XIV посещал несколько раз с краткосрочными поездками. Последняя из них, в Калмыкию в 2004 году, была однодневной. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом. Однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.
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22 апреля, 12:54Религия и мировоззрение
Далай-лама заявил об угрозе для всех жителей Земли
 
Религия и мировоззрениеГималаиХимачал-ПрадешДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Тибет
 
 
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