https://ria.ru/20210610/predmety-1736471510.html

В Китае рассказали об оставленных Далай-ламой XIV реликвиях

В Китае рассказали об оставленных Далай-ламой XIV реликвиях - РИА Новости, 10.06.2021

В Китае рассказали об оставленных Далай-ламой XIV реликвиях

Некоторые предметы, которыми пользовался Далай-лама XIV, до сих пор хранятся во дворце Потала, рассказал журналистам глава администрации дворцового комплекса... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:06

2021-06-10T15:06

2021-06-10T15:06

религия и мировоззрение

гималаи

химачал-прадеш

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

тибет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736123477_0:201:3010:1894_1920x0_80_0_0_ee9a052a7dae8a4a68c74c56d648a60d.jpg

ЛХАСА (Тибет, КНР), 10 июн – РИА Новости. Некоторые предметы, которыми пользовался Далай-лама XIV, до сих пор хранятся во дворце Потала, рассказал журналистам глава администрации дворцового комплекса Потала Гонгкар Чжаси."Большинство реликвий нашего музея – исторические, современных предметов меньше. Возможно, есть несколько предметов, которыми он (Далай-лама XIV - ред.) пользовался в повседневной жизни, но их немного", - заявил Гонгкар Чжаси.Дворец Потала - царский дворец и буддийский храмовый комплекс в Лхасе, ранее был основной резиденцией Далай-лам, сейчас является музеем.Далай-лама XIV (Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав КНР Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден покинуть родину и обосноваться в Индии. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.Россию Далай-лама XIV посещал несколько раз с краткосрочными поездками. Последняя из них, в Калмыкию в 2004 году, была однодневной. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом. Однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.

https://ria.ru/20210608/lkhasa-1736112523.html

https://ria.ru/20210422/dalay-lama-1729442550.html

гималаи

химачал-прадеш

тибет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гималаи, химачал-прадеш, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), тибет