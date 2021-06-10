В Гидрометцентре рассказали о погоде на длинных выходных
10:39 10.06.2021 (обновлено: 11:39 10.06.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрохожий на Новоарбатском мосту в Москве во время праздничных гуляний в честь празднования Дня России
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мощный южный циклон принесет сильные грозовые дожди со шквалистым ветром в центральную часть России, Поволжье и на юг европейской территории страны. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Температура в дневные часы будет от плюс 19 до плюс 24 градусов. Заметное потепление возможно не ранее чем через неделю", — подчеркнула она.
На юге Тюменской и в Омской области сохранятся ночные заморозки до пяти градусов ниже нуля. В Республике Коми и Томской области ожидается до минус двух градусов, пояснила синоптик.
В Москве, по словам Паршиной, будет летняя погода.
"В четверг и пятницу до плюс 19-24 градусов с небольшими дождями. В субботу, в День России, 12 июня, плюс 21-23", – отметила она.
Затем ожидаются небольшое потепление и кратковременные осадки, которые закончатся после праздников.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что заморозки в ближайшее время возможны на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, а также в Хакасии, Иркутской области и Туве.