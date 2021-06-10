https://ria.ru/20210610/prazdniki-1736411794.html

В Гидрометцентре рассказали о погоде на длинных выходных

В Гидрометцентре рассказали о погоде на длинных выходных - РИА Новости, 10.06.2021

В Гидрометцентре рассказали о погоде на длинных выходных

Мощный южный циклон принесет сильные грозовые дожди со шквалистым ветром в центральную часть России, Поволжье и на юг европейской территории страны. Об этом... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T10:39

2021-06-10T10:39

2021-06-10T11:39

людмила паршина

поволжье

день россии

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мощный южный циклон принесет сильные грозовые дожди со шквалистым ветром в центральную часть России, Поволжье и на юг европейской территории страны. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.На юге Тюменской и в Омской области сохранятся ночные заморозки до пяти градусов ниже нуля. В Республике Коми и Томской области ожидается до минус двух градусов, пояснила синоптик.В Москве, по словам Паршиной, будет летняя погода."В четверг и пятницу до плюс 19-24 градусов с небольшими дождями. В субботу, в День России, 12 июня, плюс 21-23", – отметила она.Затем ожидаются небольшое потепление и кратковременные осадки, которые закончатся после праздников.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что заморозки в ближайшее время возможны на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, а также в Хакасии, Иркутской области и Туве.

https://ria.ru/20210601/iyun-1735036427.html

https://ria.ru/20210524/leto-1733382332.html

поволжье

москва

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людмила паршина, поволжье, день россии, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество