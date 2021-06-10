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В Гидрометцентре рассказали о погоде на длинных выходных
В Гидрометцентре рассказали о погоде на длинных выходных - РИА Новости, 10.06.2021
В Гидрометцентре рассказали о погоде на длинных выходных
Мощный южный циклон принесет сильные грозовые дожди со шквалистым ветром в центральную часть России, Поволжье и на юг европейской территории страны. Об этом... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:39
2021-06-10T11:39
людмила паршина
поволжье
день россии
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мощный южный циклон принесет сильные грозовые дожди со шквалистым ветром в центральную часть России, Поволжье и на юг европейской территории страны. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.На юге Тюменской и в Омской области сохранятся ночные заморозки до пяти градусов ниже нуля. В Республике Коми и Томской области ожидается до минус двух градусов, пояснила синоптик.В Москве, по словам Паршиной, будет летняя погода."В четверг и пятницу до плюс 19-24 градусов с небольшими дождями. В субботу, в День России, 12 июня, плюс 21-23", – отметила она.Затем ожидаются небольшое потепление и кратковременные осадки, которые закончатся после праздников.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что заморозки в ближайшее время возможны на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, а также в Хакасии, Иркутской области и Туве.
https://ria.ru/20210601/iyun-1735036427.html
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людмила паршина, поволжье, день россии, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на длинных выходных

10:39 10.06.2021 (обновлено: 11:39 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрохожий на Новоарбатском мосту в Москве во время праздничных гуляний в честь празднования Дня России
Прохожий на Новоарбатском мосту в Москве во время праздничных гуляний в честь празднования Дня России - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мощный южный циклон принесет сильные грозовые дожди со шквалистым ветром в центральную часть России, Поволжье и на юг европейской территории страны. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Температура в дневные часы будет от плюс 19 до плюс 24 градусов. Заметное потепление возможно не ранее чем через неделю", — подчеркнула она.

На юге Тюменской и в Омской области сохранятся ночные заморозки до пяти градусов ниже нуля. В Республике Коми и Томской области ожидается до минус двух градусов, пояснила синоптик.
В Москве, по словам Паршиной, будет летняя погода.
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"В четверг и пятницу до плюс 19-24 градусов с небольшими дождями. В субботу, в День России, 12 июня, плюс 21-23", – отметила она.
Затем ожидаются небольшое потепление и кратковременные осадки, которые закончатся после праздников.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что заморозки в ближайшее время возможны на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, а также в Хакасии, Иркутской области и Туве.
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Людмила ПаршинаПоволжьеДень РоссииРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
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