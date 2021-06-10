https://ria.ru/20210610/pravitelstvo-1736465875.html

Чернышенко рассказал о развитии российского ПО

Чернышенко рассказал о развитии российского ПО - РИА Новости, 10.06.2021

Чернышенко рассказал о развитии российского ПО

Правительство РФ будет создавать условия для развития отечественного программного обеспечения (ПО), а также стимулировать спрос на микроэлектронику, заявил... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:44

2021-06-10T14:44

2021-06-10T14:44

россия

дмитрий чернышенко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

экономика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство РФ будет создавать условия для развития отечественного программного обеспечения (ПО), а также стимулировать спрос на микроэлектронику, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на итоговой коллегии Минпромторга РФ за 2019-2020 годы."Нам вместе также необходимо создать условия для развития отечественного ПО, стимулировать спрос на микроэлектронику. Это является обязательным условием для роста российской экономики и обеспечения технологической безопасности страны", - сказал Чернышенко.Он отметил, что Минпромторг за 2019-2021 годы поддержал реализацию 79 комплексных проектов по созданию и внедрению отечественного промышленного ПО на сумму 3,6 миллиарда рублей из федерального бюджета."При этом привлеченное внебюджетное финансирование составило 7,8 миллиарда рублей - в 2 раза больше бюджетных затрат", - указал Чернышенко. В то же время, добавил он, для достижения цифровой зрелости отрасли у министерства впереди много задач.Среди них - сокращение времени на оказание госуслуг, оптимизация расходов на госуправление, применение отечественного ПО и оборудования при сохранении необходимого уровня информационной безопасности, а также реализация контрольно-надзорных функций максимально в онлайн режиме.

https://ria.ru/20210324/zakon-1602664030.html

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россия, дмитрий чернышенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, экономика