https://ria.ru/20210610/pravitelstvo-1736465875.html
Чернышенко рассказал о развитии российского ПО
Чернышенко рассказал о развитии российского ПО - РИА Новости, 10.06.2021
Чернышенко рассказал о развитии российского ПО
Правительство РФ будет создавать условия для развития отечественного программного обеспечения (ПО), а также стимулировать спрос на микроэлектронику, заявил... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:44
2021-06-10T14:44
2021-06-10T14:44
россия
дмитрий чернышенко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
экономика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство РФ будет создавать условия для развития отечественного программного обеспечения (ПО), а также стимулировать спрос на микроэлектронику, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на итоговой коллегии Минпромторга РФ за 2019-2020 годы."Нам вместе также необходимо создать условия для развития отечественного ПО, стимулировать спрос на микроэлектронику. Это является обязательным условием для роста российской экономики и обеспечения технологической безопасности страны", - сказал Чернышенко.Он отметил, что Минпромторг за 2019-2021 годы поддержал реализацию 79 комплексных проектов по созданию и внедрению отечественного промышленного ПО на сумму 3,6 миллиарда рублей из федерального бюджета."При этом привлеченное внебюджетное финансирование составило 7,8 миллиарда рублей - в 2 раза больше бюджетных затрат", - указал Чернышенко. В то же время, добавил он, для достижения цифровой зрелости отрасли у министерства впереди много задач.Среди них - сокращение времени на оказание госуслуг, оптимизация расходов на госуправление, применение отечественного ПО и оборудования при сохранении необходимого уровня информационной безопасности, а также реализация контрольно-надзорных функций максимально в онлайн режиме.
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россия, дмитрий чернышенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, экономика
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Правительство РФ
будет создавать условия для развития отечественного программного обеспечения (ПО), а также стимулировать спрос на микроэлектронику, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
на итоговой коллегии Минпромторга
РФ за 2019-2020 годы.
"Нам вместе также необходимо создать условия для развития отечественного ПО, стимулировать спрос на микроэлектронику. Это является обязательным условием для роста российской экономики и обеспечения технологической безопасности страны", - сказал Чернышенко.
"Мы хотим видеть российскую микроэлектронику среди флагманов цифровой трансформации страны, базисом, на котором будут построены современные отечественные решения во всех, без исключения, отраслях промышленности", - указал вице-премьер.
Он отметил, что Минпромторг за 2019-2021 годы поддержал реализацию 79 комплексных проектов по созданию и внедрению отечественного промышленного ПО на сумму 3,6 миллиарда рублей из федерального бюджета.
"При этом привлеченное внебюджетное финансирование составило 7,8 миллиарда рублей - в 2 раза больше бюджетных затрат", - указал Чернышенко. В то же время, добавил он, для достижения цифровой зрелости отрасли у министерства впереди много задач.
Среди них - сокращение времени на оказание госуслуг, оптимизация расходов на госуправление, применение отечественного ПО и оборудования при сохранении необходимого уровня информационной безопасности, а также реализация контрольно-надзорных функций максимально в онлайн режиме.