Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/pravitelstvo-1736465875.html
Чернышенко рассказал о развитии российского ПО
Чернышенко рассказал о развитии российского ПО - РИА Новости, 10.06.2021
Чернышенко рассказал о развитии российского ПО
Правительство РФ будет создавать условия для развития отечественного программного обеспечения (ПО), а также стимулировать спрос на микроэлектронику, заявил... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:44
2021-06-10T14:44
россия
дмитрий чернышенко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f357846478f2b3d64339d05b58375ced.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство РФ будет создавать условия для развития отечественного программного обеспечения (ПО), а также стимулировать спрос на микроэлектронику, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на итоговой коллегии Минпромторга РФ за 2019-2020 годы."Нам вместе также необходимо создать условия для развития отечественного ПО, стимулировать спрос на микроэлектронику. Это является обязательным условием для роста российской экономики и обеспечения технологической безопасности страны", - сказал Чернышенко.Он отметил, что Минпромторг за 2019-2021 годы поддержал реализацию 79 комплексных проектов по созданию и внедрению отечественного промышленного ПО на сумму 3,6 миллиарда рублей из федерального бюджета."При этом привлеченное внебюджетное финансирование составило 7,8 миллиарда рублей - в 2 раза больше бюджетных затрат", - указал Чернышенко. В то же время, добавил он, для достижения цифровой зрелости отрасли у министерства впереди много задач.Среди них - сокращение времени на оказание госуслуг, оптимизация расходов на госуправление, применение отечественного ПО и оборудования при сохранении необходимого уровня информационной безопасности, а также реализация контрольно-надзорных функций максимально в онлайн режиме.
https://ria.ru/20210324/zakon-1602664030.html
https://ria.ru/20210531/patrushev-1734971963.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_0277c84b5619e5d3f6f903171f9c0197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий чернышенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, экономика

Чернышенко рассказал о развитии российского ПО

14:44 10.06.2021
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство РФ будет создавать условия для развития отечественного программного обеспечения (ПО), а также стимулировать спрос на микроэлектронику, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на итоговой коллегии Минпромторга РФ за 2019-2020 годы.
"Нам вместе также необходимо создать условия для развития отечественного ПО, стимулировать спрос на микроэлектронику. Это является обязательным условием для роста российской экономики и обеспечения технологической безопасности страны", - сказал Чернышенко.
"Мы хотим видеть российскую микроэлектронику среди флагманов цифровой трансформации страны, базисом, на котором будут построены современные отечественные решения во всех, без исключения, отраслях промышленности", - указал вице-премьер.
Он отметил, что Минпромторг за 2019-2021 годы поддержал реализацию 79 комплексных проектов по созданию и внедрению отечественного промышленного ПО на сумму 3,6 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 16:12
Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО
"При этом привлеченное внебюджетное финансирование составило 7,8 миллиарда рублей - в 2 раза больше бюджетных затрат", - указал Чернышенко. В то же время, добавил он, для достижения цифровой зрелости отрасли у министерства впереди много задач.
Среди них - сокращение времени на оказание госуслуг, оптимизация расходов на госуправление, применение отечественного ПО и оборудования при сохранении необходимого уровня информационной безопасности, а также реализация контрольно-надзорных функций максимально в онлайн режиме.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 17:10
Патрушев рассказал о новой стратегии информационной безопасности
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
07:29Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
Лента новостейМолния