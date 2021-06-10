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Мишустин заявил о сложной ситуации с лесными пожарами в ряде регионов
Мишустин заявил о сложной ситуации с лесными пожарами в ряде регионов - РИА Новости, 10.06.2021
Мишустин заявил о сложной ситуации с лесными пожарами в ряде регионов
Правительство РФ выделит свыше 2,5 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами, поскольку в ряде регионов сейчас сложная ситуация, заявил премьер РФ Михаил... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:09
2021-06-10T12:18
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство РФ выделит свыше 2,5 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами, поскольку в ряде регионов сейчас сложная ситуация, заявил премьер РФ Михаил Мишустин."В ряде регионов сейчас сложная ситуация. Чтобы помочь им быстрее ликвидировать возгорания, выделим свыше 2,5 миллиарда рублей. Большую часть ассигнований направим непосредственно на борьбу с пожарами, их получат 25 субъектов РФ", - сказал Мишустин на заседании правительства, говоря о ситуации с лесными пожарами.Кроме того, почти в 50 регионах за счет выделенных средств будет дополнительно проводиться мониторинг пожарной опасности в лесах, организовано наблюдение на земле и в воздухе при поддержке авиации, "чтобы не только тушить загоревшийся лес, но и сделать все возможное для предотвращения распространения огня", отметил глава кабмина.
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россия, михаил мишустин, общество

Мишустин заявил о сложной ситуации с лесными пожарами в ряде регионов

12:09 10.06.2021 (обновлено: 12:18 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство РФ выделит свыше 2,5 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами, поскольку в ряде регионов сейчас сложная ситуация, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"В ряде регионов сейчас сложная ситуация. Чтобы помочь им быстрее ликвидировать возгорания, выделим свыше 2,5 миллиарда рублей. Большую часть ассигнований направим непосредственно на борьбу с пожарами, их получат 25 субъектов РФ", - сказал Мишустин на заседании правительства, говоря о ситуации с лесными пожарами.
Кроме того, почти в 50 регионах за счет выделенных средств будет дополнительно проводиться мониторинг пожарной опасности в лесах, организовано наблюдение на земле и в воздухе при поддержке авиации, "чтобы не только тушить загоревшийся лес, но и сделать все возможное для предотвращения распространения огня", отметил глава кабмина.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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В Тюменской области потушили крупнейший лесной пожар
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
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