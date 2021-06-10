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Завершилась укладка морской части первой нитки "Северного потока — 2"
Завершилась укладка морской части первой нитки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.06.2021
Завершилась укладка морской части первой нитки "Северного потока — 2"
Nord Stream 2 AG, оператор строительства "Северного потока 2", соединил воедино все части первой нитки газопровода, технически завершив ее строительство, и с... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T18:07
2021-06-10T18:07
2021-06-10T18:37
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
германия
экономика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор строительства "Северного потока 2", соединил воедино все части первой нитки газопровода, технически завершив ее строительство, и с пятницы приступает к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом, говорится в сообщении компании."Морская часть первой нитки "Северного потока 2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", - объявил оператор.Компания уточняет, что трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все они проводятся в соответствии с необходимыми разрешениями.
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, экономика
Завершилась укладка морской части первой нитки "Северного потока — 2"
18:07 10.06.2021 (обновлено: 18:37 10.06.2021)
Nord Stream 2 AG сообщила о завершении морской части первой нитки "Северного потока — 2"