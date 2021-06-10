https://ria.ru/20210610/potok-1736517228.html

Завершилась укладка морской части первой нитки "Северного потока — 2"

Завершилась укладка морской части первой нитки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.06.2021

Завершилась укладка морской части первой нитки "Северного потока — 2"

Nord Stream 2 AG, оператор строительства "Северного потока 2", соединил воедино все части первой нитки газопровода, технически завершив ее строительство, и с... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T18:07

2021-06-10T18:07

2021-06-10T18:37

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

германия

экономика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор строительства "Северного потока 2", соединил воедино все части первой нитки газопровода, технически завершив ее строительство, и с пятницы приступает к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом, говорится в сообщении компании."Морская часть первой нитки "Северного потока 2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", - объявил оператор.Компания уточняет, что трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все они проводятся в соответствии с необходимыми разрешениями.

россия

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, экономика