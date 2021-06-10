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Украинский эксперт заявил о возможности провокации Киева у границ России
Украинский эксперт заявил о возможности провокации Киева у границ России - РИА Новости, 10.06.2021
Украинский эксперт заявил о возможности провокации Киева у границ России
Директор Центра политического маркетинга, украинский политтехнолог Василий Стоякин в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, как президент Украины Владимир... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T01:53
2021-06-10T01:53
2021-06-10T01:55
россия
allseas
северный поток — 2
балтийское море
владимир зеленский
сша
киев
украина
в мире
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Зеленский нашел способ навсегда заблокировать "Северный поток — 2"
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Директор Центра политического маркетинга, украинский политтехнолог Василий Стоякин в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, как президент Украины Владимир Зеленский может попытаться добиться блокировки "Северного потока — 2".По словам политолога, украинский лидер может устроить военную провокацию на границе с Россией и после этого обвинит Москву в нападении на Киев. А в качестве подтверждения своих слов, Зеленский предъявит какие-нибудь "доказательства" якобы атаки со стороны России.Как считает политолог, после этого США и страны Европы будут вынуждены поддержать Украину.Политтехнолог также сравнил подобный шаг с использованием ядерного оружия, отметив, что это может привести к серьезному политическому кризису внутри Украины и навредить самому Зеленскому."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
https://ria.ru/20210608/posledstviya-1736224416.html
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россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, владимир зеленский, сша, киев, украина, в мире