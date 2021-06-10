https://ria.ru/20210610/postradavshie-1736394184.html

В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале - РИА Новости, 10.06.2021

В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

Все пострадавшие и погибшие в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной в Свердловской области были пешеходами и шли на работу на местное предприятие, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T07:51

2021-06-10T07:51

2021-06-10T09:07

наезд автобуса на остановку в свердловской области

россия

свердловская область

екатеринбург

дтп

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Все пострадавшие и погибшие в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной в Свердловской области были пешеходами и шли на работу на местное предприятие, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГИБДД.Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шесть человек погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД заявили, что травмы получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.Она уточнила, что автобус, наехавший на людей, был рейсовым городским и вез порядка 50 человек. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают личности погибших и пострадавших.СК Свердловской области в свою очередь заявил, что пятеро пострадавших в ДТП находились в автобусе. "Все погибшие являлись пешеходами, в автобусе травмы получили, предварительно, пять человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210606/dtp-1735850401.html

россия

свердловская область

екатеринбург

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наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, свердловская область, екатеринбург, дтп, происшествия