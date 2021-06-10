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В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале - РИА Новости, 10.06.2021
В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
Все пострадавшие и погибшие в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной в Свердловской области были пешеходами и шли на работу на местное предприятие, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T07:51
2021-06-10T07:51
2021-06-10T09:07
наезд автобуса на остановку в свердловской области
россия
свердловская область
екатеринбург
дтп
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Все пострадавшие и погибшие в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной в Свердловской области были пешеходами и шли на работу на местное предприятие, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГИБДД.Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шесть человек погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД заявили, что травмы получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.Она уточнила, что автобус, наехавший на людей, был рейсовым городским и вез порядка 50 человек. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают личности погибших и пострадавших.СК Свердловской области в свою очередь заявил, что пятеро пострадавших в ДТП находились в автобусе. "Все погибшие являлись пешеходами, в автобусе травмы получили, предварительно, пять человек", - говорится в сообщении.
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наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, свердловская область, екатеринбург, дтп, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости.
Все пострадавшие и погибшие в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной в Свердловской области
были пешеходами и шли на работу на местное предприятие, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГИБДД.
Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шесть человек погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД заявили, что травмы получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
"Все погибшие и пострадавшие были пешеходами, которые шли на территорию предприятия", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что автобус, наехавший на людей, был рейсовым городским и вез порядка 50 человек. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают личности погибших и пострадавших.
СК Свердловской области в свою очередь заявил, что пятеро пострадавших в ДТП находились в автобусе. "Все погибшие являлись пешеходами, в автобусе травмы получили, предварительно, пять человек", - говорится в сообщении.