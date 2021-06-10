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Стали известны подробности госпитализации пострадавших в ДТП на Урале
Стали известны подробности госпитализации пострадавших в ДТП на Урале - РИА Новости, 10.06.2021
Стали известны подробности госпитализации пострадавших в ДТП на Урале
Пострадавшие в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будут распределены по областным больницам, за ними... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T07:32
2021-06-10T07:32
2021-06-10T07:32
наезд автобуса на остановку в свердловской области
россия
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будут распределены по областным больницам, за ними вылетели вертолеты Центра медицины катастроф, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МВД региона, шесть человек погибли, еще порядка 15 пострадали.Оперативно включиться в работу также поручено региональному министерству общественной безопасности, минтранс Свердловской области при необходимости тоже будет задействован при установлении ведомствами причин ДТП.
https://ria.ru/20210606/dtp-1735850401.html
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наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, свердловская область, екатеринбург, происшествия