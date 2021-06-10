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Посол России в Белоруссии рассказал об интеграции Минска и Москвы

Посол России в Белоруссии рассказал об интеграции Минска и Москвы - РИА Новости, 10.06.2021

Посол России в Белоруссии рассказал об интеграции Минска и Москвы

Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что интеграция двух стран не предполагает поглощения экономикой одной страны экономики другой. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:47

2021-06-10T12:47

2021-06-10T12:47

россия

евгений лукьянов

белоруссия

в мире

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МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что интеграция двух стран не предполагает поглощения экономикой одной страны экономики другой.Лукьянов подчеркнул, что речь идет о том, что нужно вместе быть конкурентоспособными на внешнем рынке. По его словам, надо так выстраивать отношения, чтобы интеграция была выгодна для обеих стран.Дипломат добавил, что самое главное в интеграционном процессе и развитии Союзного государства – двигаться эволюционно, а не совершать какие-то революционные шаги.

https://radiosputnik.ria.ru/20210606/belorussiya-1735848783.html

россия

белоруссия

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россия, евгений лукьянов, белоруссия, в мире