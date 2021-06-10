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В СПЧ рассказали о возможных последствиях запрета ФБК*
В СПЧ рассказали о возможных последствиях запрета ФБК* - РИА Новости, 10.06.2021
В СПЧ рассказали о возможных последствиях запрета ФБК*
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов назвал обоснованным решение Мосгорсуда о признании "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, ранее РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:15
2021-06-10T11:15
2021-06-10T11:15
россия
фонд борьбы с коррупцией
кирилл кабанов
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов назвал обоснованным решение Мосгорсуда о признании "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, ранее признан иноагентом) экстремистской организацией, но заявил, что оно, вероятнее всего, приведет к широкому общественному обсуждению с попыткой вовлечения в конфликт молодежи.Ранее суд признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Прокуратура сочла законным это решение, а защита ФБК* заявила о намерении его обжаловать."В СПЧ, наверное, будут разные мнения. Но вопрос в том, что даже по существу формальных признаков, которые есть, которые были представлены – часть материалов, как я понимаю закрыты – говорят, что признаки экстремистской деятельности есть. Решение можно назвать обоснованным с правовой точки зрения. Тема вызовет широкое общественное обсуждение с попыткой вовлечения в конфликт молодежи", - сказал РИА Новости Кабанов.По его словам, ФБК* действует в целях разрушения России, "в интересах определённой группы лиц и государств"."Для того, чтобы взять под контроль определенные ресурсы, которыми обладает Российская Федерация", - добавил член СПЧ.* Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.
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россия, фонд борьбы с коррупцией, кирилл кабанов, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество