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В СПЧ рассказали о возможных последствиях запрета ФБК*

В СПЧ рассказали о возможных последствиях запрета ФБК* - РИА Новости, 10.06.2021

В СПЧ рассказали о возможных последствиях запрета ФБК*

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов назвал обоснованным решение Мосгорсуда о признании "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, ранее РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:15

2021-06-10T11:15

2021-06-10T11:15

россия

фонд борьбы с коррупцией

кирилл кабанов

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов назвал обоснованным решение Мосгорсуда о признании "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, ранее признан иноагентом) экстремистской организацией, но заявил, что оно, вероятнее всего, приведет к широкому общественному обсуждению с попыткой вовлечения в конфликт молодежи.Ранее суд признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Прокуратура сочла законным это решение, а защита ФБК* заявила о намерении его обжаловать."В СПЧ, наверное, будут разные мнения. Но вопрос в том, что даже по существу формальных признаков, которые есть, которые были представлены – часть материалов, как я понимаю закрыты – говорят, что признаки экстремистской деятельности есть. Решение можно назвать обоснованным с правовой точки зрения. Тема вызовет широкое общественное обсуждение с попыткой вовлечения в конфликт молодежи", - сказал РИА Новости Кабанов.По его словам, ФБК* действует в целях разрушения России, "в интересах определённой группы лиц и государств"."Для того, чтобы взять под контроль определенные ресурсы, которыми обладает Российская Федерация", - добавил член СПЧ.* Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210610/otvet-1736404468.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, кирилл кабанов, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество