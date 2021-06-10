https://ria.ru/20210610/pogoda-1736437347.html

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие трое суток

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие трое суток - РИА Новости, 10.06.2021

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие трое суток

Около трети от месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие трое суток, больше всего - в четверг и пятницу, к выходным ситуация улучшится, дожди... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:19

2021-06-10T12:19

2021-06-10T12:19

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около трети от месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие трое суток, больше всего - в четверг и пятницу, к выходным ситуация улучшится, дожди приобретут локальный характер, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня достаточно дождливая погода, и она продержится до завтрашнего дня. В целом в Москве в ближайшие трое суток выпадет порядка 21 миллиметра осадков при месячной норме 75 миллиметров. То есть за ближайшие трое суток выпадет треть месячной нормы. Наибольшее количество осадков выпадет в четверг и пятницу", - сообщил Тишковец.Вместе с тем синоптик добавил, что к выходным в столице ситуация начнет постепенно улучшаться, дожди приобретут уже локальный характер, в облаках появятся просветы."Температура повысится, но на ближайшие праздничные выходные дни вероятность дождей сохранится. Ночью плюс 11-16, а днем можно рассчитывать на плюс 20-25", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20210610/zhara-1736431966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество