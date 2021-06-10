https://ria.ru/20210610/podarok-1736539586.html

Мы больше не великая страна. Американцы осудили "подарок" Байдена России

Мы больше не великая страна. Американцы осудили "подарок" Байдена России - РИА Новости, 11.06.2021

Мы больше не великая страна. Американцы осудили "подарок" Байдена России

Американские читатели эмоционально отреагировали на статью Wall Street Journal, в которой журналисты раскритиковали энергетическую политику администрации США. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-10T20:31

2021-06-10T20:31

2021-06-11T06:32

россия

джо байден

китай

сша

в мире

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Мы больше не великая страна. Американцев разозлил "подарок" Байдена России

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американские читатели эмоционально отреагировали на статью Wall Street Journal, в которой журналисты раскритиковали энергетическую политику администрации США. В материале говорится о решении Байдена приостановить действие программы, предусматривающей передачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на Аляске. Такая политика во многом основывается на принципах развития зеленой энергетики и борьбы с климатическими изменениями. Отказ США от ископаемых видов топлива американское СМИ назвало подарком для таких стран, как Россия и Китай. Комментаторы усомнились в правильности решения главы Белого дома. "В будущем мы будем повторять: "А помните, когда-то США были великой державой?" — написал пользователь под ником geraghb. "Энергетическая политика Джо Байдена, если она у него действительно есть, пересаживает Америку на заднее сиденье автобуса, — согласился другой.Многие пользователи обратили внимание на слова журналистов о "подарке". "Свернуть энергетическую независимость, поднять цены на топливо, что приведет к росту цен на все остальное. Заставить нас быть энергетически зависимыми от других стран и позволить Китаю и России получать прибыль все это время. Отличный план", — прокомментировал статью maighe. "Наш президент — подарок для России и Китая. Мы будем расплачиваться еще много лет за его решения", — добавил Reverend112. "Байден отменил 244 года развития нашей нации. Зачем ему делать Америку слабее, а Россию и Китай сильнее? Это бессмысленно!" — возмутился один из читателей. "Байден заботится о других странах, но не о благополучии США. Когда наша экономика рухнет, настанут худшие дни со времен Великой депрессии", — заключил 1776jgt.

https://ria.ru/20210610/bayden-1736493719.html

https://ria.ru/20210610/obyavlenie-1736438801.html

https://ria.ru/20210610/urok-1736506378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, китай, сша, в мире