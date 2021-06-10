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Мы больше не великая страна. Американцы осудили "подарок" Байдена России
Мы больше не великая страна. Американцы осудили "подарок" Байдена России - РИА Новости, 11.06.2021
Мы больше не великая страна. Американцы осудили "подарок" Байдена России
Американские читатели эмоционально отреагировали на статью Wall Street Journal, в которой журналисты раскритиковали энергетическую политику администрации США. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-10T20:31
2021-06-11T06:32
россия
джо байден
китай
сша
в мире
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Мы больше не великая страна. Американцев разозлил "подарок" Байдена России
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американские читатели эмоционально отреагировали на статью Wall Street Journal, в которой журналисты раскритиковали энергетическую политику администрации США. В материале говорится о решении Байдена приостановить действие программы, предусматривающей передачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на Аляске. Такая политика во многом основывается на принципах развития зеленой энергетики и борьбы с климатическими изменениями. Отказ США от ископаемых видов топлива американское СМИ назвало подарком для таких стран, как Россия и Китай. Комментаторы усомнились в правильности решения главы Белого дома. "В будущем мы будем повторять: "А помните, когда-то США были великой державой?" — написал пользователь под ником geraghb. "Энергетическая политика Джо Байдена, если она у него действительно есть, пересаживает Америку на заднее сиденье автобуса, — согласился другой.Многие пользователи обратили внимание на слова журналистов о "подарке". "Свернуть энергетическую независимость, поднять цены на топливо, что приведет к росту цен на все остальное. Заставить нас быть энергетически зависимыми от других стран и позволить Китаю и России получать прибыль все это время. Отличный план", — прокомментировал статью maighe. "Наш президент — подарок для России и Китая. Мы будем расплачиваться еще много лет за его решения", — добавил Reverend112. "Байден отменил 244 года развития нашей нации. Зачем ему делать Америку слабее, а Россию и Китай сильнее? Это бессмысленно!" — возмутился один из читателей. "Байден заботится о других странах, но не о благополучии США. Когда наша экономика рухнет, настанут худшие дни со времен Великой депрессии", — заключил 1776jgt.
https://ria.ru/20210610/bayden-1736493719.html
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россия, джо байден, китай, сша, в мире

Мы больше не великая страна. Американцы осудили "подарок" Байдена России

20:31 10.06.2021 (обновлено: 06:32 11.06.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американские читатели эмоционально отреагировали на статью Wall Street Journal, в которой журналисты раскритиковали энергетическую политику администрации США.
В материале говорится о решении Байдена приостановить действие программы, предусматривающей передачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на Аляске. Такая политика во многом основывается на принципах развития зеленой энергетики и борьбы с климатическими изменениями. Отказ США от ископаемых видов топлива американское СМИ назвало подарком для таких стран, как Россия и Китай.
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Многие пользователи обратили внимание на слова журналистов о "подарке".
"Свернуть энергетическую независимость, поднять цены на топливо, что приведет к росту цен на все остальное. Заставить нас быть энергетически зависимыми от других стран и позволить Китаю и России получать прибыль все это время. Отличный план", — прокомментировал статью maighe.
"Наш президент — подарок для России и Китая. Мы будем расплачиваться еще много лет за его решения", — добавил Reverend112.
"Байден отменил 244 года развития нашей нации. Зачем ему делать Америку слабее, а Россию и Китай сильнее? Это бессмысленно!" — возмутился один из читателей.
"Байден заботится о других странах, но не о благополучии США. Когда наша экономика рухнет, настанут худшие дни со времен Великой депрессии", — заключил 1776jgt.
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