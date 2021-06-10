Определились победители международной акции "Диктант Победы — 2021"
11:02 10.06.2021 (обновлено: 11:06 10.06.2021)
© РИА Новости / Валерий МельниковУчастники Международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы 2021"
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Определены 20 победителей "Диктанта Победы - 2021", посвященному событиям Великой Отечественной войны, самому молодому победителю 16 лет, а самому взрослому - 66 лет, рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"Победителями "Диктанта Победы - 2021 года" признаны 20 участников, которые дали правильные ответы на 25 вопросов за минимальное время - за 10 минут. Интересно, что 20 победителей представляют 20 регионов России. Возраст победителей: самому молодому 16 лет, самому взрослому - 66 лет. Средний возраст победителей - 41 год. Социальные статусы самые разные: учитель начальных классов, Липецкая область, военнослужащий, моряк из Калининградской области, в Брянской области преподаватель техникума", - сказал Хинштейн в ходе пресс-конференции.
29 апреля, 18:15Не просто проверка знаний: акция "Диктант Победы"
Уточняется, что всего наивысший балл набрали более 6 тысяч человек, причем больше всего победителей насчитывается в Ростовской области, (706 человек), Москве (615 человек) и Тульской области (514 человек). Причем лидеры по числу участников - Самарская область, Краснодарский край, Тульская область, Ростовская и Московская области. Всего в диктанте было 20 вопросов на общую военно-историческую тематику и 5 вопросов по региональной тематике.
Так, начиная с 12 июня все желающие могут узнать свои результаты на официальном сайте диктанта, заявил Хинштейн.
В этом году участие в международной акции "Диктант Победы", которая прошла 29 апреля, приняли более 1,5 миллиона человек. Победителей объявят 24 июня, они получат приглашение на парад Победы следующего года.
"Диктант Победы" проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья третий год в целях привлечения общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности, патриотического воспитания молодежи, сохранения памяти о том, какой высокой ценой была добыта победа.