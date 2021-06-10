https://ria.ru/20210610/pobediteli-1736415956.html

Определились победители международной акции "Диктант Победы — 2021"

Определились победители международной акции "Диктант Победы — 2021" - РИА Новости, 10.06.2021

Определились победители международной акции "Диктант Победы — 2021"

Определены 20 победителей "Диктанта Победы - 2021", посвященному событиям Великой Отечественной войны, самому молодому победителю 16 лет, а самому взрослому -... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:02

2021-06-10T11:02

2021-06-10T11:06

диктант победы

великая отечественная война (1941-1945)

александр хинштейн

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Определены 20 победителей "Диктанта Победы - 2021", посвященному событиям Великой Отечественной войны, самому молодому победителю 16 лет, а самому взрослому - 66 лет, рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Победителями "Диктанта Победы - 2021 года" признаны 20 участников, которые дали правильные ответы на 25 вопросов за минимальное время - за 10 минут. Интересно, что 20 победителей представляют 20 регионов России. Возраст победителей: самому молодому 16 лет, самому взрослому - 66 лет. Средний возраст победителей - 41 год. Социальные статусы самые разные: учитель начальных классов, Липецкая область, военнослужащий, моряк из Калининградской области, в Брянской области преподаватель техникума", - сказал Хинштейн в ходе пресс-конференции.Уточняется, что всего наивысший балл набрали более 6 тысяч человек, причем больше всего победителей насчитывается в Ростовской области, (706 человек), Москве (615 человек) и Тульской области (514 человек). Причем лидеры по числу участников - Самарская область, Краснодарский край, Тульская область, Ростовская и Московская области. Всего в диктанте было 20 вопросов на общую военно-историческую тематику и 5 вопросов по региональной тематике.Так, начиная с 12 июня все желающие могут узнать свои результаты на официальном сайте диктанта, заявил Хинштейн.В этом году участие в международной акции "Диктант Победы", которая прошла 29 апреля, приняли более 1,5 миллиона человек. Победителей объявят 24 июня, они получат приглашение на парад Победы следующего года."Диктант Победы" проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья третий год в целях привлечения общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности, патриотического воспитания молодежи, сохранения памяти о том, какой высокой ценой была добыта победа.

https://ria.ru/20210429/diktant-1730524500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диктант победы, великая отечественная война (1941-1945), александр хинштейн, общество