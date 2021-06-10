https://ria.ru/20210610/pilorama-1736404040.html
В Московской области загорелась бывшая пилорама
В Московской области загорелась бывшая пилорама - РИА Новости, 10.06.2021
В Московской области загорелась бывшая пилорама
Здание бывшей пилорамы загорелось на площади 3 тысячи квадратных метров в городском округе Щелково Московской области, пожар удалось локализовать, рассказал РИА РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:43
2021-06-10T09:43
2021-06-10T09:43
россия
московская область (подмосковье)
щелково
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Здание бывшей пилорамы загорелось на площади 3 тысячи квадратных метров в городском округе Щелково Московской области, пожар удалось локализовать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."В 01.24 поступила информация о пожаре в одноэтажном неэксплуатируемом здании пилорамы в населенном пункте Гребнево", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 02.10 пожар удалось локализовать на площади 3000 квадратных метров. Проводится проливка сгоревших конструкций.
https://ria.ru/20210610/pozhar-1736396012.html
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россия, московская область (подмосковье), щелково, происшествия