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В Московской области загорелась бывшая пилорама
В Московской области загорелась бывшая пилорама - РИА Новости, 10.06.2021
В Московской области загорелась бывшая пилорама
Здание бывшей пилорамы загорелось на площади 3 тысячи квадратных метров в городском округе Щелково Московской области, пожар удалось локализовать, рассказал РИА РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:43
2021-06-10T09:43
россия
московская область (подмосковье)
щелково
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Здание бывшей пилорамы загорелось на площади 3 тысячи квадратных метров в городском округе Щелково Московской области, пожар удалось локализовать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."В 01.24 поступила информация о пожаре в одноэтажном неэксплуатируемом здании пилорамы в населенном пункте Гребнево", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 02.10 пожар удалось локализовать на площади 3000 квадратных метров. Проводится проливка сгоревших конструкций.
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россия, московская область (подмосковье), щелково, происшествия

В Московской области загорелась бывшая пилорама

09:43 10.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарной части МЧС в Тамбове
Работа пожарной части МЧС в Тамбове - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Здание бывшей пилорамы загорелось на площади 3 тысячи квадратных метров в городском округе Щелково Московской области, пожар удалось локализовать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 01.24 поступила информация о пожаре в одноэтажном неэксплуатируемом здании пилорамы в населенном пункте Гребнево", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 02.10 пожар удалось локализовать на площади 3000 квадратных метров. Проводится проливка сгоревших конструкций.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)ЩелковоПроисшествия
 
 
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