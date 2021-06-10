https://ria.ru/20210610/peru-1736385888.html

В Перу 17 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье

В Перу 17 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье - РИА Новости, 10.06.2021

В Перу 17 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье

Автобус упал в ущелье в провинции Патас на севере Перу, в результате аварии погибли 17 человек, шестеро пострадали, сообщает радио RPP. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T01:49

2021-06-10T01:49

2021-06-10T01:49

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Автобус упал в ущелье в провинции Патас на севере Перу, в результате аварии погибли 17 человек, шестеро пострадали, сообщает радио RPP.Как сообщается, автобус сошел с дороги и упал в ущелье с высоты 200 метров. В салоне находились 33 человека, в том числе дети.Пострадавшие были направлены в больницы.

https://ria.ru/20210609/meksika-1736371784.html

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