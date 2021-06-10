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В Перу 17 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье
В Перу 17 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье - РИА Новости, 10.06.2021
В Перу 17 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье
Автобус упал в ущелье в провинции Патас на севере Перу, в результате аварии погибли 17 человек, шестеро пострадали, сообщает радио RPP. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T01:49
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Автобус упал в ущелье в провинции Патас на севере Перу, в результате аварии погибли 17 человек, шестеро пострадали, сообщает радио RPP.Как сообщается, автобус сошел с дороги и упал в ущелье с высоты 200 метров. В салоне находились 33 человека, в том числе дети.Пострадавшие были направлены в больницы.
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перу, в мире

В Перу 17 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье

01:49 10.06.2021
 
© AP Photo / Martin MejiaЛедники в национальном парке Уаскаран в Перу
Ледники в национальном парке Уаскаран в Перу - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Martin Mejia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Автобус упал в ущелье в провинции Патас на севере Перу, в результате аварии погибли 17 человек, шестеро пострадали, сообщает радио RPP.
Как сообщается, автобус сошел с дороги и упал в ущелье с высоты 200 метров. В салоне находились 33 человека, в том числе дети.
Пострадавшие были направлены в больницы.
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