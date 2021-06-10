https://ria.ru/20210610/partnery-1736435705.html

ФосАгро стала стратегическим партнером шахматиста Яна Непомнящего

ФосАгро стала стратегическим партнером шахматиста Яна Непомнящего - РИА Новости, 10.06.2021

ФосАгро стала стратегическим партнером шахматиста Яна Непомнящего

Компания ФосАгро, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, стала стратегическим партнером российского гроссмейстера Яна Непомнящего,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:12

2021-06-10T12:12

2021-06-10T12:12

россия

андрей гурьев

фосагро

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3703dbe3c583dee5bc225ae1194223c3.jpg

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Компания ФосАгро, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, стала стратегическим партнером российского гроссмейстера Яна Непомнящего, который одержал победу в Турнире претендентов и примет участие в Матче за мировую шахматную корону, сообщает пресс-служба компании. Матч, в котором Ян Непомнящий поспорит за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет в конце года в Дубае."Главной целью многолетней работы ФосАгро по развитию и популяризации шахмат является возвращение мировой шахматной короны в Россию. Поэтому, безусловно, мы продолжим сотрудничество с ведущим российским гроссмейстером, чтобы создать для Яна максимально комфортные условия подготовки к матчу за звание Чемпиона мира. Уверен, эта вершина для него досягаема", - заявил на церемонии подписания спонсорского контракта генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.Шахматный спорт ФосАгро поддерживает с 2010 года, выступая неизменным стратегическим партнером Федерации шахмат России. За эти годы юные российские шахматисты завоевали более ста медалей в международных детских соревнованиях. Российские гроссмейстеры становились чемпионами мира по блицу, быстрым шахматам (дважды), вице-чемпионами мира (дважды) и трижды - обладателями Кубка Мира. Одержали победу на первой в истории шахмат онлайн-олимпиаде. Компания является стратегическим партнером FIDE и выступала спонсором матчей за мировую шахматную корону в 2014 (Сочи), 2016 (Нью-Йорк) и 2018 (Лондон) годах.

https://ria.ru/20210527/konkurs-1734417926.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика