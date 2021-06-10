ФосАгро стала стратегическим партнером шахматиста Яна Непомнящего
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Компания ФосАгро, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, стала стратегическим партнером российского гроссмейстера Яна Непомнящего, который одержал победу в Турнире претендентов и примет участие в Матче за мировую шахматную корону, сообщает пресс-служба компании. Матч, в котором Ян Непомнящий поспорит за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет в конце года в Дубае.
"Главной целью многолетней работы ФосАгро по развитию и популяризации шахмат является возвращение мировой шахматной короны в Россию. Поэтому, безусловно, мы продолжим сотрудничество с ведущим российским гроссмейстером, чтобы создать для Яна максимально комфортные условия подготовки к матчу за звание Чемпиона мира. Уверен, эта вершина для него досягаема", - заявил на церемонии подписания спонсорского контракта генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.
Шахматный спорт ФосАгро поддерживает с 2010 года, выступая неизменным стратегическим партнером Федерации шахмат России. За эти годы юные российские шахматисты завоевали более ста медалей в международных детских соревнованиях. Российские гроссмейстеры становились чемпионами мира по блицу, быстрым шахматам (дважды), вице-чемпионами мира (дважды) и трижды - обладателями Кубка Мира. Одержали победу на первой в истории шахмат онлайн-олимпиаде. Компания является стратегическим партнером FIDE и выступала спонсором матчей за мировую шахматную корону в 2014 (Сочи), 2016 (Нью-Йорк) и 2018 (Лондон) годах.