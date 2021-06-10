Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/partner-1736401396.html
Европейцы рассказали, почему сотрудничают с США
Европейцы рассказали, почему сотрудничают с США - РИА Новости, 10.06.2021
Европейцы рассказали, почему сотрудничают с США
Европейцы считают, что США не разделяют их ценности и убеждения, а причиной этого называют отсутствие целостности в американской политической системе. Об этом... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:26
2021-06-10T11:45
дональд трамп
европейский совет
джо байден
владимир путин
франция
германия
италия
сша
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Европейцы считают, что США не разделяют их ценности и убеждения, а причиной этого называют отсутствие целостности в американской политической системе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса.Компании Datapraxis и YouGov по заказу Европейского совета по международным отношениям провели исследование в 12 странах ЕС. Как показывают его результаты, только один из каждых пяти опрошенных согласен с тем, что Соединенные Штаты разделяют общие с Европой ценности. Большинство же полагает, что с Вашингтоном следует лишь сотрудничать в стратегических целях.Несмотря на то что президент Джо Байден стремится укрепить отношения с европейскими партнерами, преодолеть разногласия, усилившиеся при Дональде Трампе, пока не удалось, отмечает Bloomberg.Одной из причин этого может быть отношение жителей Европы к политике США. Так, около половины респондентов из Франции, Германии и Испании считают американскую политическую систему сломанной. Кроме того, если Вашингтон видит основную угрозу в усиливающемся Китае, то большая часть европейцев опасаются Турции.Вместе с тем опрос показал, что недоверие европейцев растет и по отношению к ЕС. Так, большинство респондентов в Германии, Италии, Испании и Франции заявили, что больше не верят в союз.
https://ria.ru/20210530/diplomatiya-1734772816.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/es-1735010100.html
франция
германия
италия
сша
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29f871c602a176ca81681c75c1006f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, европейский совет, джо байден, владимир путин, франция, германия, италия, сша, испания, в мире

Европейцы рассказали, почему сотрудничают с США

09:26 10.06.2021 (обновлено: 11:45 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Европейцы считают, что США не разделяют их ценности и убеждения, а причиной этого называют отсутствие целостности в американской политической системе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса.
Компании Datapraxis и YouGov по заказу Европейского совета по международным отношениям провели исследование в 12 странах ЕС. Как показывают его результаты, только один из каждых пяти опрошенных согласен с тем, что Соединенные Штаты разделяют общие с Европой ценности. Большинство же полагает, что с Вашингтоном следует лишь сотрудничать в стратегических целях.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 01:29
Bloomberg: страны — члены ЕС предложили США выступить с совместным заявлением против РФ
Несмотря на то что президент Джо Байден стремится укрепить отношения с европейскими партнерами, преодолеть разногласия, усилившиеся при Дональде Трампе, пока не удалось, отмечает Bloomberg.
Одной из причин этого может быть отношение жителей Европы к политике США. Так, около половины респондентов из Франции, Германии и Испании считают американскую политическую систему сломанной.
Кроме того, если Вашингтон видит основную угрозу в усиливающемся Китае, то большая часть европейцев опасаются Турции.
Вместе с тем опрос показал, что недоверие европейцев растет и по отношению к ЕС. Так, большинство респондентов в Германии, Италии, Испании и Франции заявили, что больше не верят в союз.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 21:01Сказано в эфире
"Идей в Европе нет". Чего хочет добиться ЕС от России и Белоруссии?
 
Дональд ТрампЕвропейский советДжо БайденВладимир ПутинФранцияГерманияИталияСШАИспанияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
07:29Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
Лента новостейМолния