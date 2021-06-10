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Европейцы рассказали, почему сотрудничают с США
Европейцы рассказали, почему сотрудничают с США - РИА Новости, 10.06.2021
Европейцы рассказали, почему сотрудничают с США
Европейцы считают, что США не разделяют их ценности и убеждения, а причиной этого называют отсутствие целостности в американской политической системе. Об этом... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:26
2021-06-10T09:26
2021-06-10T11:45
дональд трамп
европейский совет
джо байден
владимир путин
франция
германия
италия
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испания
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Европейцы считают, что США не разделяют их ценности и убеждения, а причиной этого называют отсутствие целостности в американской политической системе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса.Компании Datapraxis и YouGov по заказу Европейского совета по международным отношениям провели исследование в 12 странах ЕС. Как показывают его результаты, только один из каждых пяти опрошенных согласен с тем, что Соединенные Штаты разделяют общие с Европой ценности. Большинство же полагает, что с Вашингтоном следует лишь сотрудничать в стратегических целях.Несмотря на то что президент Джо Байден стремится укрепить отношения с европейскими партнерами, преодолеть разногласия, усилившиеся при Дональде Трампе, пока не удалось, отмечает Bloomberg.Одной из причин этого может быть отношение жителей Европы к политике США. Так, около половины респондентов из Франции, Германии и Испании считают американскую политическую систему сломанной. Кроме того, если Вашингтон видит основную угрозу в усиливающемся Китае, то большая часть европейцев опасаются Турции.Вместе с тем опрос показал, что недоверие европейцев растет и по отношению к ЕС. Так, большинство респондентов в Германии, Италии, Испании и Франции заявили, что больше не верят в союз.
https://ria.ru/20210530/diplomatiya-1734772816.html
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дональд трамп, европейский совет, джо байден, владимир путин, франция, германия, италия, сша, испания, в мире