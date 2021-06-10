https://ria.ru/20210610/otvet-1736459242.html

В Киеве оценили слова Путина о наличии тем для разговора с Зеленским

В Киеве оценили слова Путина о наличии тем для разговора с Зеленским - РИА Новости, 10.06.2021

В Киеве оценили слова Путина о наличии тем для разговора с Зеленским

Киев продолжает подготовку встречи российского и украинского лидеров, однако ее организация вызывает трудности. Об этом УНИАН рассказал советник руководителя... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:18

2021-06-10T14:18

2021-06-10T14:18

россия

владимир зеленский

владимир путин

украина

политика

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Киев продолжает подготовку встречи российского и украинского лидеров, однако ее организация вызывает трудности. Об этом УНИАН рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.Тем не менее Офис президента Украины и Администрация президента России продолжают ее подготовку, заключил политик. Накануне Владимир Путин заявил, что ему "есть, о чем поговорить с Владимиром Зеленским". При этом президент уточнил, что, когда российская сторона спросила у Киева, о чем предполагается разговаривать, ей ответили, что о международной безопасности. "Это, конечно, важный аспект ситуации в мире. Международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, для Украины. Но мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - заметил Путин.

https://ria.ru/20210609/ukraine-1736377111.html

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россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, политика