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В Киеве оценили слова Путина о наличии тем для разговора с Зеленским
В Киеве оценили слова Путина о наличии тем для разговора с Зеленским - РИА Новости, 10.06.2021
В Киеве оценили слова Путина о наличии тем для разговора с Зеленским
Киев продолжает подготовку встречи российского и украинского лидеров, однако ее организация вызывает трудности. Об этом УНИАН рассказал советник руководителя... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:18
2021-06-10T14:18
2021-06-10T14:18
россия
владимир зеленский
владимир путин
украина
политика
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Киев продолжает подготовку встречи российского и украинского лидеров, однако ее организация вызывает трудности. Об этом УНИАН рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.Тем не менее Офис президента Украины и Администрация президента России продолжают ее подготовку, заключил политик. Накануне Владимир Путин заявил, что ему "есть, о чем поговорить с Владимиром Зеленским". При этом президент уточнил, что, когда российская сторона спросила у Киева, о чем предполагается разговаривать, ей ответили, что о международной безопасности. "Это, конечно, важный аспект ситуации в мире. Международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, для Украины. Но мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - заметил Путин.
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россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, политика