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В Киеве оценили слова Путина о наличии тем для разговора с Зеленским
В Киеве оценили слова Путина о наличии тем для разговора с Зеленским - РИА Новости, 10.06.2021
В Киеве оценили слова Путина о наличии тем для разговора с Зеленским
Киев продолжает подготовку встречи российского и украинского лидеров, однако ее организация вызывает трудности. Об этом УНИАН рассказал советник руководителя... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:18
2021-06-10T14:18
россия
владимир зеленский
владимир путин
украина
политика
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Киев продолжает подготовку встречи российского и украинского лидеров, однако ее организация вызывает трудности. Об этом УНИАН рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.Тем не менее Офис президента Украины и Администрация президента России продолжают ее подготовку, заключил политик. Накануне Владимир Путин заявил, что ему "есть, о чем поговорить с Владимиром Зеленским". При этом президент уточнил, что, когда российская сторона спросила у Киева, о чем предполагается разговаривать, ей ответили, что о международной безопасности. "Это, конечно, важный аспект ситуации в мире. Международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, для Украины. Но мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - заметил Путин.
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россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, политика

В Киеве оценили слова Путина о наличии тем для разговора с Зеленским

14:18 10.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Киев продолжает подготовку встречи российского и украинского лидеров, однако ее организация вызывает трудности. Об этом УНИАН рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"В этом случае вполне можно обойтись без спекуляций. Очевидно, что встречи на таком уровне нужны <…> что они чрезвычайно сложные по согласованию повестки дня и организации", – пояснил он.
Тем не менее Офис президента Украины и Администрация президента России продолжают ее подготовку, заключил политик.
Накануне Владимир Путин заявил, что ему "есть, о чем поговорить с Владимиром Зеленским". При этом президент уточнил, что, когда российская сторона спросила у Киева, о чем предполагается разговаривать, ей ответили, что о международной безопасности.
"Это, конечно, важный аспект ситуации в мире. Международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, для Украины. Но мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - заметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и автор и соведущий программы Москва. Кремль. Путин Павел Зарубин - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 22:42
Главное из интервью Путина об Украине
 
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