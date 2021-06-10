https://ria.ru/20210610/oteli-1736467204.html

Эксперты рассказали, подешевеют ли отели на юге России

Эксперты рассказали, подешевеют ли отели на юге России - РИА Новости, 10.06.2021

Эксперты рассказали, подешевеют ли отели на юге России

По прогнозам туроператоров, средняя загрузка объектов размещения в Краснодарском крае и Крыму в июне 2021 году выше не только аналогичных периодов прошлого... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:16

2021-06-10T15:16

2021-06-10T15:16

туризм

отдых в россии 2021 летом

сергей ромашкин

куда можно лететь

отдых на море

куда поехать

куда поехать в выходные

россия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151898/77/1518987780_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_bd541fb5b7c3228d8192dbd7815b65cd.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. По прогнозам туроператоров, средняя загрузка объектов размещения в Краснодарском крае и Крыму в июне 2021 году выше не только аналогичных периодов прошлого года, но и предстоящего июля, эксперты рассказали, как это скажется на ценах, сообщает АТОР.Уже сейчас, по словам сотрудников турфирм, мест на побережье Сочи и Анапы на июнь практически нет. Из всех возможных объектов свободные номера можно найти только в четверти от их общего числа. Причем это будут далеко не самые востребованные у отдыхающих варианты. Мест в Крыму на июнь, несмотря на непляжную погоду в начале месяца, осталось еще меньше."Одна из причин – сезонная экономия. Цены на размещение в июне примерно на 15 процентов ниже, чем в июле и августе. Огромную роль сыграла акция туристического кешбэка, — объясняет генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин. — Экономия в 20 процентов от стоимости тура оказалась для путешественников существенной. В июле этого фактора уже не будет, действие акции заканчивается".Ситуация с доступностью отелей в июле лучше. В Краснодарском крае места еще есть почти в половине объектов, в Крыму – в трети. Но туроператоры не торопятся говорить о снижении спроса на курорты России в летнем сезоне. Как не предвещают и снижения цен на жилье."Обычно время принятия решения туристом по поездке составляет 20-25 дней, - рассуждает Сергей Ромашкин. – Пока для бронирования на юге России есть разные варианты объектов размещения: мы ждем активизацию спроса на июль с 15-20 июня. Действительно, загрузка в июне аномальная, но в целом сезон идет обычным темпом".По данным туроператоров, цены на российских курортах в среднем по рынку выросли в этом сезоне в сравнении с 2019 годом на 15-20 процентов. И значительного снижения стоимости уже, скорее всего, не произойдет.По Крыму в данный момент идет стабилизация цены на нераспроданные остатки мест, но о серьезном спаде речи нет. Говорить же о снижении стоимости отелей в пока не распроданном июле еще рано: о темпах спроса можно будет судить ближе к концу месяца.По оценкам туроператоров, в целом есть несколько факторов, способных снизить стоимость номеров: это, например, погодные условия, коронавирусные ограничения.Но главный – конкуренция с иностранными курортами. Если в июле будет открыт въезд в Турцию или Египет (прямое авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом), то более комфортная цена на отдых для россиян на курортах Юга страны вполне вероятна.

https://ria.ru/20210610/albaniya-1736331875.html

https://ria.ru/20210607/madeyra-1735459439.html

https://ria.ru/20210517/tseny-1732567141.html

россия

хургада

шарм-эш-шейх

турция

республика крым

краснодарский край

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, сергей ромашкин, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, турция, республика крым, краснодарский край, египет