https://ria.ru/20210610/otdykh-1736439160.html

Названы открытые страны, в которых больше всего хотят отдохнуть россияне

Названы открытые страны, в которых больше всего хотят отдохнуть россияне - РИА Новости, 10.06.2021

Названы открытые страны, в которых больше всего хотят отдохнуть россияне

За последние месяцы Россия значительно расширила список стран, с которыми официально возобновилось авиасообщение, аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:41

2021-06-10T12:41

2021-06-10T12:41

туризм

куда можно лететь

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новости - туризм

сербия

греция

мексика

оаэ

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. За последние месяцы Россия значительно расширила список стран, с которыми официально возобновилось авиасообщение, аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей выяснили, какие из открытых направлений интересуют туристов больше всего, сообщает Ostrovok.ru.В опросе приняли участие более трех тысяч пользователей социальных сетей.Треть участников исследования признались, что не планируют поездок за границу до тех пор, пока условия для таких путешествий не станут проще.У тех, кто все же хочет выехать за рубеж, в тройку наиболее популярных стран вошли направления для пляжного отдыха – лидером стала Греция, отправиться в которую хочет каждый пятый участник опроса (21 процентов). На втором месте оказались Мальдивы – их хотели бы посетить 18 процентов респондентов. Замыкает тройку Хорватия, об отдыхе в которой мечтают 14 процентов туристов.Еще 13 процентов опрошенных рассказали, что хотели бы посетить Египет, а 12 процентов мечтают поехать в Мексику. Каждого десятого респондента привлекают Объединенные Арабские Эмираты.Несколько меньшее число голосов туристов набрали страны, не имеющие прямого выхода к морю – так, посетить Армению хотят девять процентов опрошенных, а Сербию – восемь. Остальные респонденты выбрали другие направления.

https://ria.ru/20210610/albaniya-1736331875.html

сербия

греция

мексика

оаэ

мальдивы

египет

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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