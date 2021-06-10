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В Хабаровском крае осужденные будут строить вторую линию БАМа
В Хабаровском крае осужденные будут строить вторую линию БАМа - РИА Новости, 10.06.2021
В Хабаровском крае осужденные будут строить вторую линию БАМа
Осужденные в Хабаровском крае будут строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали, соответствующее соглашение сегодня подписали региональное управление ФСИН... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:56
2021-06-10T12:56
байкало-амурская магистраль
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ржд
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Осужденные в Хабаровском крае будут строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали, соответствующее соглашение сегодня подписали региональное управление ФСИН РФ и ООО "УК Бамстроймеханизация", сообщили РИА Новости в ведомстве.Соглашение о сотрудничестве подписано начальником УФСИН Юрием Дорохиным и генеральным директором компании "УК Бамстроймеханизация" Александром Чернояровым."По итогам проведенной рабочей встречи по обсуждению вопроса о привлечении осужденных к принудительным работам к строительству второй линии БАМ состоялось подписание соглашения о намерениях использования труда осужденных и создания участка, функционирующего как исправительный центр", - сказал начальник пресс-службы ведомства Дмитрий Баданин.По его словам, стороны намерены содействовать в создании такого участка, расположенного вне территории ИК, а также в организации работы по трудоустройству осужденных к принудительным работам на объектах предприятия.Как сказал после подписания документа Чернояров, компания "испытывает острую нехватку специалистов", во взаимодействии с ОАО "РЖД" ведется активная работа по подбору соответствующего помещения, которое впоследствии будет оборудовано для проживания осужденных. Дорохин же заявил о готовности оказать содействие в подборе специалистов из числа осужденных.Ранее гендиректор АО "Бамстроймеханизация" Сергей Макаров отмечал, что нехватка рабочей силы вызвана не только большим масштабом работ, но и пандемией. Макаров представил также перечень требуемых организации специалистов и примерный график работ.Дорохин заявил, что ряд осуждённых в Хабаровском крае уже имеют необходимые специальности и действующим законодательством предусматривается возможность перевода осужденных к лишению свободы на более мягкий вид наказания в виде принудительных работ.Положительно характеризующиеся осужденные, отбыв определенный срок, имеют право подать ходатайство в суд для замены лишения свободы принудительными работами. Таковых в Хабаровском крае около 800 человек, а уже наступило такое право у более 2 тысяч человек."В настоящее время в регионе нет такого количества учреждений в виде исправительных центров, способных вместить в себя столько людей", - отметил Дорохин.
https://ria.ru/20210523/gulag-1733466440.html
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байкало-амурская магистраль, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ржд, хабаровский край, общество

В Хабаровском крае осужденные будут строить вторую линию БАМа

12:56 10.06.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновИсправительная колония общего режима
Исправительная колония общего режима - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Осужденные в Хабаровском крае будут строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали, соответствующее соглашение сегодня подписали региональное управление ФСИН РФ и ООО "УК Бамстроймеханизация", сообщили РИА Новости в ведомстве.
Соглашение о сотрудничестве подписано начальником УФСИН Юрием Дорохиным и генеральным директором компании "УК Бамстроймеханизация" Александром Чернояровым.
"По итогам проведенной рабочей встречи по обсуждению вопроса о привлечении осужденных к принудительным работам к строительству второй линии БАМ состоялось подписание соглашения о намерениях использования труда осужденных и создания участка, функционирующего как исправительный центр", - сказал начальник пресс-службы ведомства Дмитрий Баданин.
По его словам, стороны намерены содействовать в создании такого участка, расположенного вне территории ИК, а также в организации работы по трудоустройству осужденных к принудительным работам на объектах предприятия.
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Как сказал после подписания документа Чернояров, компания "испытывает острую нехватку специалистов", во взаимодействии с ОАО "РЖД" ведется активная работа по подбору соответствующего помещения, которое впоследствии будет оборудовано для проживания осужденных. Дорохин же заявил о готовности оказать содействие в подборе специалистов из числа осужденных.
Ранее гендиректор АО "Бамстроймеханизация" Сергей Макаров отмечал, что нехватка рабочей силы вызвана не только большим масштабом работ, но и пандемией. Макаров представил также перечень требуемых организации специалистов и примерный график работ.
Дорохин заявил, что ряд осуждённых в Хабаровском крае уже имеют необходимые специальности и действующим законодательством предусматривается возможность перевода осужденных к лишению свободы на более мягкий вид наказания в виде принудительных работ.
Положительно характеризующиеся осужденные, отбыв определенный срок, имеют право подать ходатайство в суд для замены лишения свободы принудительными работами. Таковых в Хабаровском крае около 800 человек, а уже наступило такое право у более 2 тысяч человек.
"В настоящее время в регионе нет такого количества учреждений в виде исправительных центров, способных вместить в себя столько людей", - отметил Дорохин.
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Байкало-Амурская магистральФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)РЖДХабаровский крайОбщество
 
 
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