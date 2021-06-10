https://ria.ru/20210610/obyavlenie-1736438801.html

"Это объявление войны". Французы осудили Байдена за "возращение Америки"

"Это объявление войны". Французы осудили Байдена за "возращение Америки" - РИА Новости, 10.06.2021

"Это объявление войны". Французы осудили Байдена за "возращение Америки"

Намерение президента США Джо Байдена показать, что "Америка вернулась", вызвало шквал критики со стороны читателей французской газеты Le Figaro. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:26

2021-06-10T12:26

2021-06-10T13:35

россия

эммануэль макрон

джо байден

владимир путин

куба

китай

венесуэла

иран

сша

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Намерение президента США Джо Байдена показать, что "Америка вернулась", вызвало шквал критики со стороны читателей французской газеты Le Figaro.Глава Белого дома сказал эту фразу перед военными на американской базе в Британии в преддверии своего первого зарубежного турне. По его словам, он собирается дать российскому лидеру Владимиру Путину это понять.Так, пользователь под ником FrancoisX считает, что Америка вернулась, "чтобы вмешиваться в то, что их не касается"."Байден прибыл с визитом в свои европейские колонии", — написал Doms.Читатель alfe75 отметил, что такое заявление Байдена "не очень обнадеживает"."Макрон говорил то же самое. И посмотрите, что мы имеем. Вернулась — это сделала шаг назад, так, что ли?" — задался вопросом alexandre004005.Один из комментаторов допустил, что слова президента США могут сигнализировать лишь "об объявлении войны России"."А также Китаю, Ирану, Венесуэле, Кубе…" — уточнил он.Некоторые читатели лишь посмеялись над высказыванием главы Белого дома."Прекрасно! Америка возвращается с новым бургером!" — пошутил Fabien Gintoki Henkinet.Саммит Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

https://ria.ru/20210610/partner-1736401396.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/bayden-1736434603.html

https://ria.ru/20210610/vstrecha-1736385529.html

россия

куба

китай

венесуэла

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эммануэль макрон, джо байден, владимир путин, куба, китай, венесуэла, иран, сша, политика