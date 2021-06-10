СМИ сообщили о гибели трех человек при обстреле хуситами в Йемене
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Хуситы обстреляли ракетами город Мариб на северо-востоке Йемена, сообщил источник
ДОХА, 10 июн - РИА Новости. Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы) обстреляли ракетами город Мариб на северо-востоке Йемена, который находится под контролем войск международно признанного правительства Йемена, в результате чего погибли гражданские лица, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
Телеканал "Аль-Джазира" уточнил, что, по последним данным, погибли три человека, восемь получили ранения, в том числе женщины.
"Три баллистические ракеты и беспилотный летательный аппарат, запущенные "Ансар Аллах", были нацелены на штабы йеменской армии, включая штаб-квартиру сил безопасности, расположенную в жилых кварталах города Мариб, в результате чего появились жертвы бомбардировки среди гражданского населения", - сказал источник.
По его словам, зенитные орудия йеменской армии открыли огонь по беспилотным летательным аппаратам над Марибом.
В минувшее воскресенье правительство Йемена объявило группировку "Ансар Аллах" ответственной за убийство 21 мирного жителя, в том числе двух детей, и ранение других в результате взрыва баллистической ракеты на заправочной станции в районе Ар-Рауда в городе Мариб, за которым последовала атака заминированного беспилотника на две машины скорой помощи во время попытки спасти жертв обстрела. Однако член сформированного хуситами Высшего политического совета Мухаммед Али аль-Хути заявил, что удар был нанесен по лагерю йеменской армии, призвав к независимому расследованию этого нападения.
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Повстанцы-хуситы с апреля ведут наступление на город Мариб, который является важной стратегической точкой и последним оплотом правительственной армии на севере Йемена, который находится под контролем хуситов. Город подвергается бомбардировкам, которые "Ансар Аллах" наносят по военным лагерям и правительственным зданиям в жилых кварталах Мариба.
В Йемене с 2014 года подолжается военное противостояние между хуситами и сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которых с 2015 года поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.