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Лиам Нисон сыграет знаменитого детектива Филипа Марлоу, пишут СМИ
Лиам Нисон сыграет знаменитого детектива Филипа Марлоу, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2021
Лиам Нисон сыграет знаменитого детектива Филипа Марлоу, пишут СМИ
Британский актер Лиам Нисон сыграет знаменитого частного сыщика Филипа Марлоу — персонажа из детективных рассказов и романов Раймонда Чандлера в нуар-триллере... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T04:06
2021-06-10T04:06
2021-06-10T04:06
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МОСКВА,10 июн — РИА Новости. Британский актер Лиам Нисон сыграет знаменитого частного сыщика Филипа Марлоу — персонажа из детективных рассказов и романов Раймонда Чандлера в нуар-триллере "Марлоу", сообщает Deadline. По информации издания, режиссером картины станет лауреат премии "Оскар" Нил Джордан ("Интервью с вампиром", "Жестокая игра"). За сценарий будет отвечать еще один обладатель престижной награды Уильям Монахан ("Отступники", "Совокупность лжи"). Известно, что предстоящий фильм будет основан на романе "Черноглазая блондинка" ("The back-eyed blonde"). В книге действие происходит в 1950-е годы. Частного детектива Филипа Марлоу нанимают, чтобы он нашел бывшего любовника богатой наследницы. Сначала сыщику дело кажется предельно простым, пока он не попадает внутрь голливудской киноиндустрии и невольно оказывается под перекрестным огнем легендарной голливудской актрисы и ее эмоциональной дочери. Кто еще из актеров присоединится к Лиаму Нисону, пока не объявили. К съемкам планируют приступить в октябре этого года. Ожидается, что они пройдут в Лос-Анджелесе и Европе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, лиам нисон (уильям нисон), лос-анджелес, европа, новости культуры
МОСКВА,10 июн — РИА Новости.
Британский актер Лиам Нисон сыграет знаменитого частного сыщика Филипа Марлоу — персонажа из детективных рассказов и романов Раймонда Чандлера в нуар-триллере "Марлоу", сообщает
Deadline.
По информации издания, режиссером картины станет лауреат премии "Оскар" Нил Джордан ("Интервью с вампиром", "Жестокая игра"). За сценарий будет отвечать еще один обладатель престижной награды Уильям Монахан ("Отступники", "Совокупность лжи").
Известно, что предстоящий фильм будет основан на романе "Черноглазая блондинка" ("The back-eyed blonde"). В книге действие происходит в 1950-е годы. Частного детектива Филипа Марлоу нанимают, чтобы он нашел бывшего любовника богатой наследницы.
Сначала сыщику дело кажется предельно простым, пока он не попадает внутрь голливудской киноиндустрии и невольно оказывается под перекрестным огнем легендарной голливудской актрисы и ее эмоциональной дочери.
Кто еще из актеров присоединится к Лиаму Нисону, пока не объявили.
К съемкам планируют приступить в октябре этого года. Ожидается, что они пройдут в Лос-Анджелесе и Европе.