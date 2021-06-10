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"Красная линия": от чего Путин предостерег Запад
"Красная линия": от чего Путин предостерег Запад - РИА Новости, 10.06.2021
"Красная линия": от чего Путин предостерег Запад
Расширение НАТО на восток, планы Украины вступить в альянс и перспективы появления ударных комплексов под самым боком у России — в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T18:48
2021-06-10T19:27
ракеты
нато
сша
украина
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Егор Никитин. Расширение НАТО на восток, планы Украины вступить в альянс и перспективы появления ударных комплексов под самым боком у России — в интервью телеканалу "Россия 1" Владимир Путин задал острый риторический вопрос: "Это для нас красная линия или нет?" Президент призвал западных партнеров подумать о том, как Москва должна реагировать на подобные шаги, и напомнил, что из Харькова или Днепропетровска американская ракета долетит до российской столицы за семь-десять минут. О том, что можно успеть за это время, — в материале РИА Новости.Обезоруживающий ударЭксперты сходятся в том, что, хотя в международных соглашениях нет такого понятия, как буферная зона, каждая страна негласно оставляет за собой право на обеспечение безопасности теми способами, которые сочтет приемлемыми. Это даже не столько вопрос внешнеполитических амбиций, сколько правила хорошего тона — их соблюдение поддерживает общий силовой паритет в мире.Размещение американских ракет средней дальности в странах Восточной Европы или Прибалтики — прямая и серьезная угроза для России, поскольку с подлетным временем до десяти минут они быстро пройдут в глубину страны и достанут до важнейших центров управления Вооруженными силами, включая штабы РВСН и базы Балтийского, Черноморского, Северного флотов."В таких условиях, даже если наша система предупреждения о ракетном нападении сработает ложно, времени на выяснение уже не будет, — отмечает Сивков. — И это чревато тем, что в ответ на ложное срабатывание может быть нанесен ядерный удар по США и стране, на территории которой зафиксировали пуск". Ракеты на ЧукоткеРассуждая о "красной линии" для России, Путин привел яркий пример: размещение Россией ракет на Кубе, когда подлетное время до Вашингтона — 15 минут, а для семи-десяти минут нужно было бы поставить ракеты у северной границы Мексики или южной границы Канады. "Это для США красная линия или нет?" — вновь задал вопрос глава государства.Очевидно, красная. Лучшее тому историческое подтверждение — знаменитый Карибский кризис, реакция американских властей на появление советских баллистических ракет на острове Свободы в 1962-м. Президент Кеннеди собрал тогда группу советников, которые предложили лишь три варианта действий: уничтожить ракеты точечными ударами, провести полномасштабную военную операцию или организовать морскую блокаду острова.Отвезти ракеты на Кубу можно и сегодня, указывает замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, однако есть куда более простое и изящное решение: разместить их, к примеру, на Чукотке. В этом случае радиус действия ядерных боеголовок покроет все Западное побережье США, причем с минимальным подлетным временем.Симметричная угрозаЕще один способ парирования угрозы — развертывание крылатых межконтинентальных ракет, которые также не подпадают под СНВ-3. Это может быть дальнейшее развитие авиационных Х-101, Х-102, которые уже стоят на вооружении ВКС России в качестве основного ударного средства стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Создать на их базе крылатую ракету дальностью 12-15 тысяч километров — дело техники."Это создаст симметричную угрозу непосредственно США и тем самым вынудит их отказаться от развертывания баз в Восточной Европе. Вариант даже более эффективный, чем контругроза третьим странам, разместившим у себя ракеты", — уверен Сивков.В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что в связи с последними событиями и ростом напряженности в Восточной Европе России следует полностью пересмотреть военную доктрину.По его мнению, в сложившейся ситуации России остается только одно: предельно жестко обозначить свою позицию и придерживаться ее в дальнейшем. Иначе сектор обстрела американских ударных комплексов охватит весь Центральный промышленный район страны. И тогда уже будет точно не до разговоров — не хватит подлетного времени.
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ракеты, нато, сша, украина

"Красная линия": от чего Путин предостерег Запад

18:48 10.06.2021 (обновлено: 19:27 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военные во время учений на Украине
Американские военные во время учений на Украине - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Егор Никитин. Расширение НАТО на восток, планы Украины вступить в альянс и перспективы появления ударных комплексов под самым боком у России — в интервью телеканалу "Россия 1" Владимир Путин задал острый риторический вопрос: "Это для нас красная линия или нет?" Президент призвал западных партнеров подумать о том, как Москва должна реагировать на подобные шаги, и напомнил, что из Харькова или Днепропетровска американская ракета долетит до российской столицы за семь-десять минут. О том, что можно успеть за это время, — в материале РИА Новости.

Обезоруживающий удар

Эксперты сходятся в том, что, хотя в международных соглашениях нет такого понятия, как буферная зона, каждая страна негласно оставляет за собой право на обеспечение безопасности теми способами, которые сочтет приемлемыми. Это даже не столько вопрос внешнеполитических амбиций, сколько правила хорошего тона — их соблюдение поддерживает общий силовой паритет в мире.

"Государства вводят такие зоны явочным порядком, — объясняет в беседе с РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. — Другие страны могут эти правила соблюдать или не соблюдать, но все понимают, что, если они туда вторгнутся, вероятен вооруженный конфликт".

CC BY 2.0 / Sgt. Matthew Hulett / Exercise Allied Spirit VI at 7th Army Training Command’s Hohenfels Training Area, GermanyСолдаты армии США во время учений НАТО в Европе "Союзный дух" на полигоне Хоэнфельс в Германии. 14 марта 2019
Солдаты армии США во время учений НАТО в Европе Союзный дух на полигоне Хоэнфельс в Германии. 14 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
CC BY 2.0 / Sgt. Matthew Hulett / Exercise Allied Spirit VI at 7th Army Training Command’s Hohenfels Training Area, Germany
Солдаты армии США во время учений НАТО в Европе "Союзный дух" на полигоне Хоэнфельс в Германии. 14 марта 2019
Размещение американских ракет средней дальности в странах Восточной Европы или Прибалтики — прямая и серьезная угроза для России, поскольку с подлетным временем до десяти минут они быстро пройдут в глубину страны и достанут до важнейших центров управления Вооруженными силами, включая штабы РВСН и базы Балтийского, Черноморского, Северного флотов.
"В таких условиях, даже если наша система предупреждения о ракетном нападении сработает ложно, времени на выяснение уже не будет, — отмечает Сивков. — И это чревато тем, что в ответ на ложное срабатывание может быть нанесен ядерный удар по США и стране, на территории которой зафиксировали пуск".

Ракеты на Чукотке

Рассуждая о "красной линии" для России, Путин привел яркий пример: размещение Россией ракет на Кубе, когда подлетное время до Вашингтона — 15 минут, а для семи-десяти минут нужно было бы поставить ракеты у северной границы Мексики или южной границы Канады. "Это для США красная линия или нет?" — вновь задал вопрос глава государства.
CC BY 4.0 / Администрация Президента России / Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телеканала "Россия 1" Павла Зарубина. 09 июня 2021
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телеканала Россия 1 Павла Зарубина. 09 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
CC BY 4.0 / Администрация Президента России /
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телеканала "Россия 1" Павла Зарубина. 09 июня 2021
Очевидно, красная. Лучшее тому историческое подтверждение — знаменитый Карибский кризис, реакция американских властей на появление советских баллистических ракет на острове Свободы в 1962-м. Президент Кеннеди собрал тогда группу советников, которые предложили лишь три варианта действий: уничтожить ракеты точечными ударами, провести полномасштабную военную операцию или организовать морскую блокаду острова.
© AP Photo / PoolАмериканский эсминец "Барри" и советский турбоход "Металлург Аносов" в период Карибского кризиса
Американский эсминец Барри и советский турбоход Металлург Аносов в период Карибского кризиса - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Pool
Американский эсминец "Барри" и советский турбоход "Металлург Аносов" в период Карибского кризиса
Отвезти ракеты на Кубу можно и сегодня, указывает замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, однако есть куда более простое и изящное решение: разместить их, к примеру, на Чукотке. В этом случае радиус действия ядерных боеголовок покроет все Западное побережье США, причем с минимальным подлетным временем.

"Расторжение договора об РСМД развязывает руки не только США, но и России, — уточняет Храмчихин. — По сути, у нас остался лишь СНВ-3, который тут ни при чем. Правда, ракет средней дальности пока нет ни у нас, ни у американцев, но нам наделать их проще: та же МБР "Тополь-М" без первой ступени — это и есть готовая ракета средней дальности".

Симметричная угроза

Еще один способ парирования угрозы — развертывание крылатых межконтинентальных ракет, которые также не подпадают под СНВ-3. Это может быть дальнейшее развитие авиационных Х-101, Х-102, которые уже стоят на вооружении ВКС России в качестве основного ударного средства стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Создать на их базе крылатую ракету дальностью 12-15 тысяч километров — дело техники.
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
"Это создаст симметричную угрозу непосредственно США и тем самым вынудит их отказаться от развертывания баз в Восточной Европе. Вариант даже более эффективный, чем контругроза третьим странам, разместившим у себя ракеты", — уверен Сивков.
В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что в связи с последними событиями и ростом напряженности в Восточной Европе России следует полностью пересмотреть военную доктрину.

"Нужно четко прописать, где в отношениях с нашими соседями и Западом проходит красная черта, — говорит эксперт. — Я убежден, что, если ядерное оружие разместят менее чем в 100 километрах от границы России, это уже казус белли — причина для войны. Если мы это провозгласим, остудим много горячих голов".

По его мнению, в сложившейся ситуации России остается только одно: предельно жестко обозначить свою позицию и придерживаться ее в дальнейшем. Иначе сектор обстрела американских ударных комплексов охватит весь Центральный промышленный район страны. И тогда уже будет точно не до разговоров — не хватит подлетного времени.
Украинский военный на международных учениях - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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