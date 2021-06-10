https://ria.ru/20210610/nato-1736520848.html

"Красная линия": от чего Путин предостерег Запад

"Красная линия": от чего Путин предостерег Запад - РИА Новости, 10.06.2021

"Красная линия": от чего Путин предостерег Запад

Расширение НАТО на восток, планы Украины вступить в альянс и перспективы появления ударных комплексов под самым боком у России — в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T18:48

2021-06-10T18:48

2021-06-10T19:27

ракеты

нато

сша

украина

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Егор Никитин. Расширение НАТО на восток, планы Украины вступить в альянс и перспективы появления ударных комплексов под самым боком у России — в интервью телеканалу "Россия 1" Владимир Путин задал острый риторический вопрос: "Это для нас красная линия или нет?" Президент призвал западных партнеров подумать о том, как Москва должна реагировать на подобные шаги, и напомнил, что из Харькова или Днепропетровска американская ракета долетит до российской столицы за семь-десять минут. О том, что можно успеть за это время, — в материале РИА Новости.Обезоруживающий ударЭксперты сходятся в том, что, хотя в международных соглашениях нет такого понятия, как буферная зона, каждая страна негласно оставляет за собой право на обеспечение безопасности теми способами, которые сочтет приемлемыми. Это даже не столько вопрос внешнеполитических амбиций, сколько правила хорошего тона — их соблюдение поддерживает общий силовой паритет в мире.Размещение американских ракет средней дальности в странах Восточной Европы или Прибалтики — прямая и серьезная угроза для России, поскольку с подлетным временем до десяти минут они быстро пройдут в глубину страны и достанут до важнейших центров управления Вооруженными силами, включая штабы РВСН и базы Балтийского, Черноморского, Северного флотов."В таких условиях, даже если наша система предупреждения о ракетном нападении сработает ложно, времени на выяснение уже не будет, — отмечает Сивков. — И это чревато тем, что в ответ на ложное срабатывание может быть нанесен ядерный удар по США и стране, на территории которой зафиксировали пуск". Ракеты на ЧукоткеРассуждая о "красной линии" для России, Путин привел яркий пример: размещение Россией ракет на Кубе, когда подлетное время до Вашингтона — 15 минут, а для семи-десяти минут нужно было бы поставить ракеты у северной границы Мексики или южной границы Канады. "Это для США красная линия или нет?" — вновь задал вопрос глава государства.Очевидно, красная. Лучшее тому историческое подтверждение — знаменитый Карибский кризис, реакция американских властей на появление советских баллистических ракет на острове Свободы в 1962-м. Президент Кеннеди собрал тогда группу советников, которые предложили лишь три варианта действий: уничтожить ракеты точечными ударами, провести полномасштабную военную операцию или организовать морскую блокаду острова.Отвезти ракеты на Кубу можно и сегодня, указывает замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, однако есть куда более простое и изящное решение: разместить их, к примеру, на Чукотке. В этом случае радиус действия ядерных боеголовок покроет все Западное побережье США, причем с минимальным подлетным временем.Симметричная угрозаЕще один способ парирования угрозы — развертывание крылатых межконтинентальных ракет, которые также не подпадают под СНВ-3. Это может быть дальнейшее развитие авиационных Х-101, Х-102, которые уже стоят на вооружении ВКС России в качестве основного ударного средства стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Создать на их базе крылатую ракету дальностью 12-15 тысяч километров — дело техники."Это создаст симметричную угрозу непосредственно США и тем самым вынудит их отказаться от развертывания баз в Восточной Европе. Вариант даже более эффективный, чем контругроза третьим странам, разместившим у себя ракеты", — уверен Сивков.В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что в связи с последними событиями и ростом напряженности в Восточной Европе России следует полностью пересмотреть военную доктрину.По его мнению, в сложившейся ситуации России остается только одно: предельно жестко обозначить свою позицию и придерживаться ее в дальнейшем. Иначе сектор обстрела американских ударных комплексов охватит весь Центральный промышленный район страны. И тогда уже будет точно не до разговоров — не хватит подлетного времени.

https://ria.ru/20210610/ukraina-1736362638.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракеты, нато, сша, украина