https://ria.ru/20210610/narusheniya-1736410400.html

В московском транспорте выявили 450 тысяч нарушений масочного режима

В московском транспорте выявили 450 тысяч нарушений масочного режима - РИА Новости, 10.06.2021

В московском транспорте выявили 450 тысяч нарушений масочного режима

С момента введения обязательного ношения масок и перчаток в транспорте, было выявлено 450 тысяч нарушений, в июне - 10 тысяч, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T10:31

2021-06-10T10:31

2021-06-10T11:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

андрей тяжельников

анастасия ракова

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. С момента введения обязательного ношения масок и перчаток в транспорте, было выявлено 450 тысяч нарушений, в июне - 10 тысяч, сообщил журналистам руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов."Если говорить о штрафах, то они снижаются. Люди привыкли, что необходимо защищать себя и окружающих. С момента введения обязательного ношения масок и перчаток в транспорте нами выявлено свыше 450 тысяч нарушений. В июне такой показатель составил 10 тысяч",- сказал Султанов.Султанов рассказал, что рейды по проверке ношения средств защиты проходят на всем транспорте Москвы каждый день, более 2 тысяч сотрудников транспортного комплекса информируют пассажиров о необходимости соблюдения мер.Он отметил, что в целом наблюдается положительная тенденция ношения средств защиты в транспорте. Например, прошлым летом в метро в масках заходили 70%, в перчатках 36%, а сейчас практически все пассажиры заходят в масках и 76% - в перчатках. По его словам, такая же ситуация в наземном транспорте.Как в свою очередь отметил кандидат медицинских наук, главный врач КДП № 21, главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несоблюдением мер."Очень много людей переносят ковид бессимптомно, и для того, чтобы зараженный человек стал опасным для окружающих, не обязательно читать или кашлять, достаточно дышать или просто говорить. Именно поэтому необходимо соблюдение таких мер, как ношение масок, перчаток, социальное дистанцирование. Особенно это важно в транспорте ",- сказал Тяжельников.Он подчеркнул, что наиболее полная защита при ношении одновременно и масок и перчаток.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остаётся сложной, сейчас пациентами с коронавирусом занято около 10 тысяч коек. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в ближайшее время количество коек для больных коронавирусом с 12,5 тысяч увеличится до более 14 тысяч, эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несоблюдением санитарно-эпидемиологичеких требований.В свою очередь начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что со среды в Москве усиливается контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах транспорте и контроль за соблюдением антиковидных мер в организациях. Штраф за отсутствие маски или перчаток в общественном месте составляет 4 тысячи, в транспорте - 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210610/indiya-1736399684.html

https://ria.ru/20210609/kuban-1736354920.html

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коронавирус в россии, андрей тяжельников, анастасия ракова , сергей собянин, москва, общество