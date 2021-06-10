https://ria.ru/20210610/narkotiki-1736470429.html
Жителя Саратовской области задержали за перевозку наркотиков
Жителя Саратовской области задержали за перевозку наркотиков - РИА Новости, 10.06.2021
Жителя Саратовской области задержали за перевозку наркотиков
Суд в Саратовской области поместил под стражу местного жителя, задержанного при перевозке на автомобиле в Челябинскую область более 1 килограмма героина,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:04
2021-06-10T15:04
2021-06-10T15:04
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Суд в Саратовской области поместил под стражу местного жителя, задержанного при перевозке на автомобиле в Челябинскую область более 1 килограмма героина, сообщила пресс-служба УФСБ по Саратовской области."Оперативниками УФСБ гражданин 1979 года рождения… задержан с поличным при транспортировке партии наркотического средства в Челябинскую область. В ходе обыска у него… изъято наркотическое средство героин общей массой более 1 килограмма… Обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере".По данным ФСБ, арестованный житель Саратовской области причастен "к участию в этнической преступной группе, специализирующейся на организации межрегионального канала поставок наркотического средства героин с территории Московской области в Саратовскую, Челябинскую, Волгоградскую области и Ставропольский край"."В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности и установлению его преступных связей", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210520/narkotiki-1733168318.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), саратовская область, происшествия