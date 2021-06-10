https://ria.ru/20210610/narkotiki-1736470429.html

Жителя Саратовской области задержали за перевозку наркотиков

Жителя Саратовской области задержали за перевозку наркотиков - РИА Новости, 10.06.2021

Жителя Саратовской области задержали за перевозку наркотиков

Суд в Саратовской области поместил под стражу местного жителя, задержанного при перевозке на автомобиле в Челябинскую область более 1 килограмма героина,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:04

2021-06-10T15:04

2021-06-10T15:04

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

саратовская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_4bd2e09706961499d7b528076f6f0149.jpg

САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Суд в Саратовской области поместил под стражу местного жителя, задержанного при перевозке на автомобиле в Челябинскую область более 1 килограмма героина, сообщила пресс-служба УФСБ по Саратовской области."Оперативниками УФСБ гражданин 1979 года рождения… задержан с поличным при транспортировке партии наркотического средства в Челябинскую область. В ходе обыска у него… изъято наркотическое средство героин общей массой более 1 килограмма… Обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере".По данным ФСБ, арестованный житель Саратовской области причастен "к участию в этнической преступной группе, специализирующейся на организации межрегионального канала поставок наркотического средства героин с территории Московской области в Саратовскую, Челябинскую, Волгоградскую области и Ставропольский край"."В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности и установлению его преступных связей", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210520/narkotiki-1733168318.html

https://ria.ru/20210504/proisshestviya-1731119550.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), саратовская область, происшествия