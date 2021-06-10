https://ria.ru/20210610/nakopleniya-1736421160.html

Эксперты выяснили, на что копят россияне

Эксперты выяснили, на что копят россияне - РИА Новости, 10.06.2021

Эксперты выяснили, на что копят россияне

Более половины россиян копят деньги "про запас", а самыми популярными целями сбережений являются улучшение жилищных условий и путешествия, показало исследование РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:21

2021-06-10T11:21

2021-06-10T11:21

россия

экономика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более половины россиян копят деньги "про запас", а самыми популярными целями сбережений являются улучшение жилищных условий и путешествия, показало исследование российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и финтех-компании "Деньги Вперед", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Компании провели исследование в мае 2021 года, в нем приняли участие 2261 работающих жителей России."Чаще всего россияне откладывают деньги без определенной цели, "про запас" накопления формируют 54% опрошенных. Самыми популярными целями для формирования сбережений стали улучшение жилищных условий (36%), путешествия (32%), пассивный доход после выхода на пенсию (20%), образование для себя и детей (15% и 13%)", - говорится в сообщении.Авторы исследования отмечают, что ради достижения финансовых целей чаще всего россияне готовы отказаться от регулярного обновления гаджетов, походов в рестораны и посещения развлекательных мероприятий, обновления гардероба и путешествий."От ежегодного отпуска и больничных готовы отказаться почти треть опрошенных (29%). При этом мужчины готовы отказываться чаще женщин от путешествий (51% против 37%) и отпусков (35% против 20%). Меньше всего тех, кто готов отказаться от чего-то ради накоплений, среди опрошенных в возрасте 45-54 лет -только каждый десятый (11%)", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20210609/mironov-1736262933.html

https://ria.ru/20210601/nakopleniya-1735123478.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика