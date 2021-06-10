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В Свердловской области автобус наехал на остановку, погибли шесть человек
В Свердловской области автобус наехал на остановку, погибли шесть человек - РИА Новости, 10.06.2021
В Свердловской области автобус наехал на остановку, погибли шесть человек
Шесть человек погибли из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T07:23
2021-06-10T09:21
наезд автобуса на остановку в свердловской области
россия
валерий горелых
свердловская область
происшествия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Шесть человек погибли из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По данным руководителя пресс-службы УМВД по региону Валерия Горелых пострадавших больше."Сегодня рано утром в городе Лесной произошло жуткое ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли шесть человек и порядка 15 получили различной степени тяжести травмы. Все они доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте ЧП работает руководство территориального ОВД и Госавтоинспекции", — рассказал он РИА Новости.По информации Горелых, пассажирский ПАЗ перевозил рабочих на местное предприятие, перед которым находится большой спуск. Во время съезда с него у автобуса отказали тормоза и он на большой скорости протаранил ворота и наехал на людей на остановке.В ГИБДД Свердловской области, в свою очередь, сообщили РИА Новости о пяти травмированных пешеходах, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. По сведениям ведомства, ДТП произошло с рейсовым автобусом, который вез около 50 человек.В департаменте информационной политики Свердловской области сказали, что пострадавших по поручению губернатора Евгения Куйвашева распределят по областным больницам. За ними вылетели вертолеты Центра медицины катастроф.Прокуратура и СК начали проверку. Решается вопрос о компенсациях.
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наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, валерий горелых, свердловская область, происшествия

В Свердловской области автобус наехал на остановку, погибли шесть человек

07:23 10.06.2021 (обновлено: 09:21 10.06.2021)
 
© Фото : СУ СК по Свердловской областиДТП с автобусом, наехавшим на остановку, в Свердловской области
ДТП с автобусом, наехавшим на остановку, в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : СУ СК по Свердловской области
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Шесть человек погибли из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В ЗАТО Лесное, поселок Горный, на улице Калинина автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов. Предварительно, пострадали десять человек, из них шестеро погибли", — сказал собеседник агентства.
По данным руководителя пресс-службы УМВД по региону Валерия Горелых пострадавших больше.
"Сегодня рано утром в городе Лесной произошло жуткое ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли шесть человек и порядка 15 получили различной степени тяжести травмы. Все они доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте ЧП работает руководство территориального ОВД и Госавтоинспекции", — рассказал он РИА Новости.
По информации Горелых, пассажирский ПАЗ перевозил рабочих на местное предприятие, перед которым находится большой спуск. Во время съезда с него у автобуса отказали тормоза и он на большой скорости протаранил ворота и наехал на людей на остановке.
В ГИБДД Свердловской области, в свою очередь, сообщили РИА Новости о пяти травмированных пешеходах, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. По сведениям ведомства, ДТП произошло с рейсовым автобусом, который вез около 50 человек.
В департаменте информационной политики Свердловской области сказали, что пострадавших по поручению губернатора Евгения Куйвашева распределят по областным больницам. За ними вылетели вертолеты Центра медицины катастроф.
Прокуратура и СК начали проверку. Решается вопрос о компенсациях.
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Наезд автобуса на остановку в Свердловской областиРоссияВалерий ГорелыхСвердловская областьПроисшествия
 
 
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