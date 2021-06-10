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В Ростовской области подросток на мотоцикле сбил четырехлетнего ребенка

В Ростовской области подросток на мотоцикле сбил четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 10.06.2021

В Ростовской области подросток на мотоцикле сбил четырехлетнего ребенка

Четырнадцатилетний подросток на мотоцикле сбил ребенка на обочине дороги в городе Донецке Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T17:05

2021-06-10T17:05

2021-06-10T17:13

россия

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток на мотоцикле сбил ребенка на обочине дороги в городе Донецке Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована.Материалы в отношении подростка рассмотрит подразделение по делам несовершеннолетних. В отношении мамы нарушителя собран административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.

https://ria.ru/20210529/dtp-1734692440.html

россия

ростовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростовская область, происшествия