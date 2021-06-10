В Ростовской области подросток на мотоцикле сбил четырехлетнего ребенка
17:05 10.06.2021 (обновлено: 17:13 10.06.2021)
© Фото : пресс-служба ГИБДД по Ростовской областиНа месте ДТП в Донецке Ростовской области, где 14-летний мотоциклист наехал на четырехлетнюю девочку
© Фото : пресс-служба ГИБДД по Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток на мотоцикле сбил ребенка на обочине дороги в городе Донецке Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.
"В полицию поступило сообщение о том, что 14-летний подросток, управляя мотоциклом, который ему купила мама, оформив транспортное средство на себя, не имея права управления, по предварительным данным, допустил наезд на пешехода – четырехлетнюю девочку, которая находилась на обочине проезжей части", - сказал представитель ведомства.
В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована.
Материалы в отношении подростка рассмотрит подразделение по делам несовершеннолетних. В отношении мамы нарушителя собран административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.
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