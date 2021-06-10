https://ria.ru/20210610/moshenniki-1736390010.html

Телефонные мошенники придумали новую уловку с использованием роботов

Телефонные мошенники придумали новую уловку с использованием роботов - РИА Новости, 10.06.2021

Телефонные мошенники придумали новую уловку с использованием роботов

Мошенники в России обзванивают клиентов банков с помощью роботов и просят подтвердить перевод, убеждая, что в настоящее время операции по карте приостановлены,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T05:41

2021-06-10T05:41

2021-06-10T05:41

евгения лазарева

россия

мошенничество

общероссийский народный фронт

технологии

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мошенники в России обзванивают клиентов банков с помощью роботов и просят подтвердить перевод, убеждая, что в настоящее время операции по карте приостановлены, узнал корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.Корреспонденту РИА Новости позвонил "робот" якобы из банка со словами: "Перевод на сумму 3 тысячи 600 рублей показался нам подозрительным, и мы приостановили операции по вашей карте. Для его подтверждения скажите "да". Журналист прервал разговор, при этом он не совершал никаких операций в этот момент.Руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева подтвердила, что это мошеннический звонок. За три недели работы платформы ОНФ "Мошеловка" было зафиксировано уже несколько десятков сигналов о звонках роботов от имени банков. Мошенники просят не только подтвердить голосовому представителю банка осуществление переводов, но и перевыпуск карт или подачу кредитных заявок, добавила она.Сценарий подобного мошенничества достаточно хитрый и имеет несколько вариаций, говорит Лазарева. Если продолжить разговор с роботом-мошенником и ответить ему "нет", злоумышленники могут подключить к разговору "оператора для уточнения подробностей".И вот когда такой оператор начитает уточнять, действительно ли потребитель не осуществлял операций по счёту или не заказывал оформления кредита, а потребитель отвечает отрицательно, ему начинают угрожать, что он "вводит банк в заблуждение", а это уголовная статья "Мошенничество". Начинается шантаж с требованием перевести деньги на указываемые оператором счета, чтобы "делу не дали ход", раскрыла подробности эксперт.Ещё одна вариация этой схемы рассчитана на невнимательность граждан, предупредила Лазарева. Например, вопрос может быть задан таким образом: "Вы действительно хотите отменить перевод"? В таком случает ответ "нет" будет означать подтверждение перевода, отметила Лазарева. А два противоречивых ответа дают повод вновь подключить к разговору "оператора". "В некоторых случаях такие беседы заканчиваются установкой на телефон жертвы ПО, предоставляющего удалённый доступ к устройству и затем списанию денег со всех счетов", - заключила эксперт.

https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736232071.html

https://ria.ru/20210607/moshenniki-1736005127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгения лазарева, россия, мошенничество, общероссийский народный фронт, технологии, общество