Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/moshenniki-1736390010.html
Телефонные мошенники придумали новую уловку с использованием роботов
Телефонные мошенники придумали новую уловку с использованием роботов - РИА Новости, 10.06.2021
Телефонные мошенники придумали новую уловку с использованием роботов
Мошенники в России обзванивают клиентов банков с помощью роботов и просят подтвердить перевод, убеждая, что в настоящее время операции по карте приостановлены,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T05:41
2021-06-10T05:41
евгения лазарева
россия
мошенничество
общероссийский народный фронт
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мошенники в России обзванивают клиентов банков с помощью роботов и просят подтвердить перевод, убеждая, что в настоящее время операции по карте приостановлены, узнал корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.Корреспонденту РИА Новости позвонил "робот" якобы из банка со словами: "Перевод на сумму 3 тысячи 600 рублей показался нам подозрительным, и мы приостановили операции по вашей карте. Для его подтверждения скажите "да". Журналист прервал разговор, при этом он не совершал никаких операций в этот момент.Руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева подтвердила, что это мошеннический звонок. За три недели работы платформы ОНФ "Мошеловка" было зафиксировано уже несколько десятков сигналов о звонках роботов от имени банков. Мошенники просят не только подтвердить голосовому представителю банка осуществление переводов, но и перевыпуск карт или подачу кредитных заявок, добавила она.Сценарий подобного мошенничества достаточно хитрый и имеет несколько вариаций, говорит Лазарева. Если продолжить разговор с роботом-мошенником и ответить ему "нет", злоумышленники могут подключить к разговору "оператора для уточнения подробностей".И вот когда такой оператор начитает уточнять, действительно ли потребитель не осуществлял операций по счёту или не заказывал оформления кредита, а потребитель отвечает отрицательно, ему начинают угрожать, что он "вводит банк в заблуждение", а это уголовная статья "Мошенничество". Начинается шантаж с требованием перевести деньги на указываемые оператором счета, чтобы "делу не дали ход", раскрыла подробности эксперт.Ещё одна вариация этой схемы рассчитана на невнимательность граждан, предупредила Лазарева. Например, вопрос может быть задан таким образом: "Вы действительно хотите отменить перевод"? В таком случает ответ "нет" будет означать подтверждение перевода, отметила Лазарева. А два противоречивых ответа дают повод вновь подключить к разговору "оператора". "В некоторых случаях такие беседы заканчиваются установкой на телефон жертвы ПО, предоставляющего удалённый доступ к устройству и затем списанию денег со всех счетов", - заключила эксперт.
https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736232071.html
https://ria.ru/20210607/moshenniki-1736005127.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгения лазарева, россия, мошенничество, общероссийский народный фронт, технологии, общество

Телефонные мошенники придумали новую уловку с использованием роботов

05:41 10.06.2021
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мошенники в России обзванивают клиентов банков с помощью роботов и просят подтвердить перевод, убеждая, что в настоящее время операции по карте приостановлены, узнал корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.
Корреспонденту РИА Новости позвонил "робот" якобы из банка со словами: "Перевод на сумму 3 тысячи 600 рублей показался нам подозрительным, и мы приостановили операции по вашей карте. Для его подтверждения скажите "да". Журналист прервал разговор, при этом он не совершал никаких операций в этот момент.
Руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева подтвердила, что это мошеннический звонок. За три недели работы платформы ОНФ "Мошеловка" было зафиксировано уже несколько десятков сигналов о звонках роботов от имени банков. Мошенники просят не только подтвердить голосовому представителю банка осуществление переводов, но и перевыпуск карт или подачу кредитных заявок, добавила она.
Сценарий подобного мошенничества достаточно хитрый и имеет несколько вариаций, говорит Лазарева. Если продолжить разговор с роботом-мошенником и ответить ему "нет", злоумышленники могут подключить к разговору "оператора для уточнения подробностей".
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
Вчера, 06:04Петербургский международный экономический форум
Сбербанк заявил о появлении в России "терпеливых" телефонных мошенников
И вот когда такой оператор начитает уточнять, действительно ли потребитель не осуществлял операций по счёту или не заказывал оформления кредита, а потребитель отвечает отрицательно, ему начинают угрожать, что он "вводит банк в заблуждение", а это уголовная статья "Мошенничество". Начинается шантаж с требованием перевести деньги на указываемые оператором счета, чтобы "делу не дали ход", раскрыла подробности эксперт.
Ещё одна вариация этой схемы рассчитана на невнимательность граждан, предупредила Лазарева. Например, вопрос может быть задан таким образом: "Вы действительно хотите отменить перевод"? В таком случает ответ "нет" будет означать подтверждение перевода, отметила Лазарева. А два противоречивых ответа дают повод вновь подключить к разговору "оператора". "В некоторых случаях такие беседы заканчиваются установкой на телефон жертвы ПО, предоставляющего удалённый доступ к устройству и затем списанию денег со всех счетов", - заключила эксперт.
Депрессия - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 14:35
Опрос показал, сколько россиян столкнулись с телефонными мошенниками
 
Евгения ЛазареваРоссияМошенничествоОбщероссийский народный фронтТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
09:02В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
09:01Вилла Ла Гранж в Женеве станет местом встречи Путина и Байдена
08:57Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"
08:49Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
08:47Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
08:38Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
08:26В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
08:25В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
08:25Главный архитектор Москвы рассказал, когда ТЦ в столице станет меньше
08:20Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
08:07Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
08:02Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
08:01Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
08:00В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
07:59В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода
07:51В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
07:40В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
07:37У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
07:35Названы самые счастливые города России
Лента новостейМолния