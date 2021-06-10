На суде по МН17 прослушали записи разговоров о том, что самолет сбили ВСУ
© REUTERS / Piroschka van de Wouw, poolРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Седьмого июня в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе, данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.
На заседании суда в четверг прослушали несколько телефонных переговоров, которые происходили, по утверждению Совместной следственной группы (ССГ), между обвиняемыми.
"Вы точно наблюдали, что его "сушка" бабахнула, или все-таки наши?" - спрашивает в ходе одного из перехваченных разговоров, предположительно, Сергей Дубинский.
Ему отвечает собеседник, которого следствие называет Харченко: "Сушка".
В другом разговоре Дубинский и Харченко, предположительно, обсуждают, что ополченцы подбили эту "сушку". "Мы на месте. Мы уже сбили одну "сушку", - докладывает человек, которого следствие называет Харченко, в телефонном разговоре с, предположительно, Дубинским.
Все перехваченные разговоры включены в досье по MH17.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.