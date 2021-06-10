Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/mishustin-1736436574.html
Правительство выделит еще 4,5 миллиарда рублей на детский кешбэк
Правительство выделит еще 4,5 миллиарда рублей на детский кешбэк - РИА Новости, 10.06.2021
Правительство выделит еще 4,5 миллиарда рублей на детский кешбэк
Власти России дополнительно выделяют 4,5 миллиарда рублей на возврат части средств в рамках кешбэка на детский отдых, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:16
2021-06-10T12:19
россия
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154969/24/1549692404_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_de4c9bc6bb33ae2bd326fd0375c5bd87.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Власти России дополнительно выделяют 4,5 миллиарда рублей на возврат части средств в рамках кешбэка на детский отдых, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По словам премьера, еще более 220 тысяч детей при поддержке государства смогут отдохнуть летом на выгодных условиях.Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря отдыха стартовала 25 мая, первоначально приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться из лагеря - вплоть до 15 сентября. Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки, компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154969/24/1549692404_342:0:2222:1410_1920x0_80_0_0_78240e799c6a3d82de9c9378ed45d31b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, общество
Правительство выделит еще 4,5 миллиарда рублей на детский кешбэк
12:16 10.06.2021 (обновлено: 12:19 10.06.2021)
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Власти России дополнительно выделяют 4,5 миллиарда рублей на возврат части средств в рамках кешбэка на детский отдых, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В мае мы уже направили на такие цели 5 миллиардов рублей. Сегодня выделим дополнительно 4,5 миллиарда. Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха", - сказал Мишустин на заседании правительства.
По словам премьера, еще более 220 тысяч детей при поддержке государства смогут отдохнуть летом на выгодных условиях.
Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря отдыха стартовала 25 мая, первоначально приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться из лагеря - вплоть до 15 сентября. Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки, компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей.
Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь
25 мая, 08:00Инфографика
Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
07:29Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
07:26Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины
Лента новостейМолния