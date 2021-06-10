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Правительство выделит еще 4,5 миллиарда рублей на детский кешбэк

Правительство выделит еще 4,5 миллиарда рублей на детский кешбэк - РИА Новости, 10.06.2021

Правительство выделит еще 4,5 миллиарда рублей на детский кешбэк

Власти России дополнительно выделяют 4,5 миллиарда рублей на возврат части средств в рамках кешбэка на детский отдых, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:16

2021-06-10T12:16

2021-06-10T12:19

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Власти России дополнительно выделяют 4,5 миллиарда рублей на возврат части средств в рамках кешбэка на детский отдых, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По словам премьера, еще более 220 тысяч детей при поддержке государства смогут отдохнуть летом на выгодных условиях.Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря отдыха стартовала 25 мая, первоначально приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться из лагеря - вплоть до 15 сентября. Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки, компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, общество