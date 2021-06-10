https://ria.ru/20210610/mh17-1736492760.html

Следствие сделало выводы о "Буке" в деле MH17 по украинским данным

Следствие сделало выводы о "Буке" в деле MH17 по украинским данным - РИА Новости, 10.06.2021

Следствие сделало выводы о "Буке" в деле MH17 по украинским данным

Выводы следствия по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:33

2021-06-10T16:33

2021-06-10T18:15

mh17. расследование

авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)

крушение малайзийского boeing под донецком

нидерланды

в мире

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 10 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Выводы следствия по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах, заявил судья Дагмар Костер на заседании в четверг, притом что в Генпрокуратуре ранее отмечали, что следственная группа полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, а в Минобороны РФ указывали на фальсификации в видеозаписях.Седьмого июня в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе, данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов."Следствие предполагает, что эта система (ЗРК "Бук" - ред.) была привезена из России и затем доставлена обратно. В дополнение к этому следственная группа провела расследование, чтобы выяснить, откуда именно из России могли привезти "Бук"...Суд отмечает, что расследование о транспортировке "Бука" было основано на украинских видео- и фотоматериалах", - сказал судья.По его словам, следствием были просмотрены более 500 видео и фото "Бука", "найденные в интернете".Россия ранее уже предостерегала следователей от упора на непроверенные источники. В частности, заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко в интервью РИА Новости отмечал, что Россия не ставит под сомнение всю информацию из соцсетей в рамках расследования, но считает, что Совместная следственная группа, расследующая обстоятельства крушения, с лёгкостью полагается на непроверенные источники, игнорируя при этом неопровержимые российские данные.Костер также заявил, что ЗРК "Бук" имеет специальную маркировку, которая наносится на транспортные средства, когда они перевозятся по железной дороге в Россию."Обнаружение такой маркировки говорит о том, что "Бук" является российским, по мнению Совместной следственной группы (ССГ)", - добавил судья, зачитывая материалы дела.Как говорится в видеоматериалах, представленных ранее министерством обороны РФ, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит малайзийский Boeing рейса MH17, по территории Украины - это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. Как говорится в видеоматериалах, "изображения тягача, трейлера и "Бука" были вмонтированы в изображение соответствующего участка автотранспортной улицы при изготовлении данной видеозаписи", а "в эпизоде, отображающем перемещение "Бука" по Луганску, также было выявлено множество признаков фальсификации видеозаписи" - иллюзия движения камеры и изменения фокусного расстояния была создана путем анимации статичного кадра, "о чем, в частности, свидетельствует отсутствие шевеления листвы, деревьев и кустарников".Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210610/mh17-1736442341.html

https://ria.ru/20210610/mn17-1736457518.html

https://ria.ru/20210609/mh17-1736290026.html

https://ria.ru/20210608/mh17-1736155513.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

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mh17. расследование, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), крушение малайзийского boeing под донецком, нидерланды, в мире