https://ria.ru/20210610/mh17-1736441143.html

Суд по MH17 приобщил к делу фото ЗРК "Бук" в Снежном из соцсетей

Суд по MH17 приобщил к делу фото ЗРК "Бук" в Снежном из соцсетей - РИА Новости, 10.06.2021

Суд по MH17 приобщил к делу фото ЗРК "Бук" в Снежном из соцсетей

В досье по делу о крушении рейса MH17 есть фото из соцсетей, подтверждающее нахождение ЗРК "Бук" в районе Снежного в день трагедии 17 июля 2014 года, сообщила... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:37

2021-06-10T12:37

2021-06-10T19:06

mh17. расследование

авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)

крушение малайзийского boeing под донецком

гаага

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 10 июн — РИА Новости, Анастасия Иванова. В досье по делу о крушении рейса MH17 есть фото из соцсетей, подтверждающее нахождение ЗРК "Бук" в районе Снежного в день трагедии 17 июля 2014 года, сообщила на слушаниях в четверг судья Хелейн Керстенс-Фокенс. Москва ранее отмечала, что следственная группа полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства.Ранее судья Дагмар Костер, зачитывая материалы дела, касающиеся транспортировки ЗРК "Бук", сообщил, что в досье содержатся показания ряда свидетелей, которые видели, как "Бук" транспортировался рано утром 17 июля 2014 года на разных отрезках пути под Донецком."Бук" находился 17 июля между Снежным и Первомайским между 10:00 и полуднем… Досье содержит фото, которое соответствует показаниям свидетеля. Это фото было найдено ССГ в Twitter 17 июля 2014-го в аккаунте человека, называющего себя Игорем Гиркиным. В подписи к фото указывается хештег Снежное и в подписи говорится о российской артиллерии и ЗРК "Бук" в Снежном", — сказала судья, зачитывая материалы дела.Она отметила, что на фото виден "Бук" у дома рядом с площадью 50-летия Октября в Снежном.При этом на слушаниях в июне 2020 года прокурор Тейс Бергер заявил, что следствие не имеет конкретных данных, указывающих на запуск ракеты "земля — воздух" со стороны Снежного и Зарощенского 17 июля 2014 года.Россия ранее уже предостерегала следователей от упора на непроверенные источники. В частности, заместитель Генпрокурора России Николай Винниченко в интервью РИА Новости отмечал, что Россия не ставит под сомнение всю информацию из соцсетей в рамках расследования, но считает, что ССГ с легкостью полагается на непроверенные источники, игнорируя при этом неопровержимые российские данные.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги.Как заявлял РИА Новости Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от одной из которых продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210609/mh17-1736290026.html

https://ria.ru/20210609/fakty-1736246295.html

https://ria.ru/20210608/mh17-1736155513.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

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mh17. расследование, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), крушение малайзийского boeing под донецком, гаага