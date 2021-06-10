https://ria.ru/20210610/memorandum-1736537820.html

Россия прекратила действие меморандума с США по "открытой суше"

Россия прекратила действие меморандума с США по "открытой суше" - РИА Новости, 10.06.2021

Россия прекратила действие меморандума с США по "открытой суше"

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума между Россией и США по "открытой суше", документ опубликовали на... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T20:16

2021-06-10T20:16

2021-06-10T21:03

михаил мишустин

вашингтон (город)

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россия

сша

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума между Россией и США по "открытой суше", документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Министерству иностранных дел поручили уведомить американскую сторону о принятом решении.Меморандум подписали в Вашингтоне 17 июня 1992 года. Он упразднял понятие "закрытых районов" и снимал с дипломатов ограничение на передвижения — они могли беспрепятственно посещать большую часть территории страны. Это распространялось только на зоны, для въезда в которые не требуется специальное разрешение.О планах выйти из соглашения в МИД заявляли еще в апреле. В ведомстве назвали это ответом на новые санкции США.Ранее на этой неделе Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об открытом небе, который также действовал с 1992 года. США вышли из него в ноябре прошлого года.Отношения Москвы и Вашингтона ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев после госпереворота в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Еще одним фактором стало воссоединение России с Крымом после референдума на полуострове. Помимо этого, Кремль обвиняют во вмешательстве в выборы в США и кибератаках. Российские власти неоднократно отвергали все обвинения, называя их абсурдными, голословными и надуманными, заявляя, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи российских границ.

https://ria.ru/20210610/ssha-1736541467.html

https://ria.ru/20210610/vstrecha-1736385529.html

https://ria.ru/20210607/sanktsii-1735992975.html

вашингтон (город)

россия

сша

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михаил мишустин, вашингтон (город), в мире, россия, сша