https://ria.ru/20210610/medved-1736471659.html

В Архангельске стартовал второй этап экспедиции "Хозяин Арктики – 2021"

В Архангельске стартовал второй этап экспедиции "Хозяин Арктики – 2021" - РИА Новости, 10.06.2021

В Архангельске стартовал второй этап экспедиции "Хозяин Арктики – 2021"

Из Архангельска отправляется арктическая экспедиция "Хозяин Арктики – 2021" для изучения популяции белого медведя. На судне "Михаил Сомов" участники экспедиции... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:06

2021-06-10T15:06

2021-06-10T15:06

арктика

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Из Архангельска отправляется арктическая экспедиция "Хозяин Арктики – 2021" для изучения популяции белого медведя. На судне "Михаил Сомов" участники экспедиции планируют дойти до архипелага Земля Франца-Иосифа, откуда уже на вертолёте будет осуществляться поиск самок белого медведя, сообщает пресс-служба фонда "Чистые моря".Также они отметили, что спутниковый ошейник поможет ученым проследить путь миграции краснокнижных хищниц, понять "где они проводят различные времена года, где обустраивают берлогу и добывают пищу". Анализы дополнят карту здоровья животных Арктического региона. Кстати, в этот раз медведей будут проверять и на наличие коронавируса.

https://ria.ru/20210514/arktika-1732352546.html

арктика

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арктика, общество