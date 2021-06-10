https://ria.ru/20210610/medved-1736471659.html
В Архангельске стартовал второй этап экспедиции "Хозяин Арктики – 2021"
В Архангельске стартовал второй этап экспедиции "Хозяин Арктики – 2021" - РИА Новости, 10.06.2021
В Архангельске стартовал второй этап экспедиции "Хозяин Арктики – 2021"
Из Архангельска отправляется арктическая экспедиция "Хозяин Арктики – 2021" для изучения популяции белого медведя. На судне "Михаил Сомов" участники экспедиции... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:06
2021-06-10T15:06
2021-06-10T15:06
арктика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Из Архангельска отправляется арктическая экспедиция "Хозяин Арктики – 2021" для изучения популяции белого медведя. На судне "Михаил Сомов" участники экспедиции планируют дойти до архипелага Земля Франца-Иосифа, откуда уже на вертолёте будет осуществляться поиск самок белого медведя, сообщает пресс-служба фонда "Чистые моря".Также они отметили, что спутниковый ошейник поможет ученым проследить путь миграции краснокнижных хищниц, понять "где они проводят различные времена года, где обустраивают берлогу и добывают пищу". Анализы дополнят карту здоровья животных Арктического региона. Кстати, в этот раз медведей будут проверять и на наличие коронавируса.
https://ria.ru/20210514/arktika-1732352546.html
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арктика, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Из Архангельска отправляется арктическая экспедиция "Хозяин Арктики – 2021" для изучения популяции белого медведя. На судне "Михаил Сомов" участники экспедиции планируют дойти до архипелага Земля Франца-Иосифа, откуда уже на вертолёте будет осуществляться поиск самок белого медведя, сообщает пресс-служба фонда "Чистые моря".
"Впереди 5–6 дней ходу по морю до Новой Земли и далее к архипелагу островов Земля Франца-Иосифа, где с помощью вертолёта команде предстоит найти белых медведей, надеть спутниковые ошейники и взять биологические пробы. Любопытно, что закрепить ошейник можно лишь на самке белого медведя – шея огромного хищника для таких "украшений" не подходит, слишком объемная", – рассказали участники экспедиции перед отплытием.
Также они отметили, что спутниковый ошейник поможет ученым проследить путь миграции краснокнижных хищниц, понять "где они проводят различные времена года, где обустраивают берлогу и добывают пищу". Анализы дополнят карту здоровья животных Арктического региона. Кстати, в этот раз медведей будут проверять и на наличие коронавируса.