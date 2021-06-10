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В Сургуте помощницу депутата оштрафовали за отсутствие маски
В Сургуте помощницу депутата оштрафовали за отсутствие маски - РИА Новости, 10.06.2021
В Сургуте помощницу депутата оштрафовали за отсутствие маски
Помощницу депутата думы Сургута Евгения Барсова Наталью Макагон, которую полицейскому пришлось задерживать с применением силы за отсутствие маски в магазине,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:20
2021-06-10T10:20
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Помощницу депутата думы Сургута Евгения Барсова Наталью Макагон, которую полицейскому пришлось задерживать с применением силы за отсутствие маски в магазине, оштрафовали на 2 тысячи рублей, сообщает пресс-служба городского суда.Ранее сургутские СМИ продемонстрировали видеозапись, на которой полицейский жестко задерживает женщину в магазине, сообщая, что та нарушает общественный порядок и обещая доставить ее в отделение МВД. Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах уточнял, что на кадрах - Наталья Макагон, помощница депутата городской думы Евгения Барсова (ЛДПР).Как заявляли в окружном УМВД, 3 июня в Сургуте в ходе рейда в торговом зале одного из гипермаркетов сотрудник полиции выявил женщину, которая "находилась в общественном месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания". Она не реагировала на просьбы полицейского надеть медицинскую маску, провоцировала на конфликт, и ему пришлось применить силу и доставить ее в отдел полиции.Согласно информации суда, в отношении женщины были составлены административные протоколы, связанные с неповиновением законному распоряжению или требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ), а также с нахождением в помещении магазина без маски."Постановлением Сургутского городского суда... Макагон Н.А. признана виновной совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей", - информирует пресс-служба суда.В суде уточнили, что второй протокол, касающийся отсутствия у помощницы депутата маски в общественном месте, будет рассмотрен в пятницу.
https://ria.ru/20210514/shtraf-1732264144.html
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В Сургуте помощницу депутата оштрафовали за отсутствие маски

10:20 10.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Помощницу депутата думы Сургута Евгения Барсова Наталью Макагон, которую полицейскому пришлось задерживать с применением силы за отсутствие маски в магазине, оштрафовали на 2 тысячи рублей, сообщает пресс-служба городского суда.
Ранее сургутские СМИ продемонстрировали видеозапись, на которой полицейский жестко задерживает женщину в магазине, сообщая, что та нарушает общественный порядок и обещая доставить ее в отделение МВД. Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах уточнял, что на кадрах - Наталья Макагон, помощница депутата городской думы Евгения Барсова (ЛДПР).
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Как заявляли в окружном УМВД, 3 июня в Сургуте в ходе рейда в торговом зале одного из гипермаркетов сотрудник полиции выявил женщину, которая "находилась в общественном месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания". Она не реагировала на просьбы полицейского надеть медицинскую маску, провоцировала на конфликт, и ему пришлось применить силу и доставить ее в отдел полиции.
Согласно информации суда, в отношении женщины были составлены административные протоколы, связанные с неповиновением законному распоряжению или требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ), а также с нахождением в помещении магазина без маски.
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"Постановлением Сургутского городского суда... Макагон Н.А. признана виновной совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей", - информирует пресс-служба суда.
В суде уточнили, что второй протокол, касающийся отсутствия у помощницы депутата маски в общественном месте, будет рассмотрен в пятницу.
 
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