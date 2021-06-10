https://ria.ru/20210610/markirovka-1736406359.html

Росздравнадзор оценил ситуацию с маркировкой лекарств

Росздравнадзор оценил ситуацию с маркировкой лекарств - РИА Новости, 10.06.2021

Росздравнадзор оценил ситуацию с маркировкой лекарств

Почти 100% лекарств, вводимых в гражданский оборот в РФ, уже промаркированы, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T10:05

2021-06-10T10:05

2021-06-10T10:20

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Почти 100% лекарств, вводимых в гражданский оборот в РФ, уже промаркированы, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Если по итогам 2020 года от всего объема вводимых в гражданский оборот лекарственных препаратов маркированных было чуть более 65%, то на сегодняшний день мы можем говорить, что практически все 100% лекарственных препаратов, которые вводятся в гражданский оборот, уже полностью промаркированы", - сказала Самойлова на конференции "ФармМедОбращение 2021".Она уточнила, что на сегодняшний день не маркируются медицинские газы, радиофармацевтические препараты и медицинские пиявки.С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. До 1 февраля фармпроизводители и дистрибьюторы имели право реализовывать препараты через 15 минут после их регистрации в системе, не дожидаясь получения квитанции о приеме сведений. С 1 июля 2021 года система полностью начнет работу в штатном режиме.

https://ria.ru/20210605/lekarstva-1735754019.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество