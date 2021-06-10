https://ria.ru/20210610/makron-1736531090.html

Макрон призвал построить новое партнерство Европы и США

Макрон призвал построить новое партнерство Европы и США - РИА Новости, 10.06.2021

Макрон призвал построить новое партнерство Европы и США

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за построение нового ясного партнерства Европы и США, подчеркивая необходимость европейского суверенитета. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T19:14

2021-06-10T19:14

2021-06-10T20:07

эммануэль макрон

европа

сша

в мире

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ПАРИЖ, 10 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за построение нового ясного партнерства Европы и США, подчеркивая необходимость европейского суверенитета."Вы всегда слышали, что я защищал эту концепцию европейского суверенитета, в который верю", - сказал Макрон на пресс-конференции в четверг в преддверии саммита G7 и саммита стран НАТО.Он подчеркнул, что Евросоюзу нужно выстроить рамки своей стратегической автономии в экономическом, промышленном, технологическом и военном плане.Он отметил, что Европа должна быть внимательной к своему коллективному суверенитету.По его словам, Европа должна иметь независимость, когда речь идет об отношениях с Китаем, в отношениях с Россией, Турцией, и ответственность, когда речь о Балканах, Средиземноморье или африканском континенте.

https://ria.ru/20210609/bayden-1736316299.html

европа

сша

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эммануэль макрон, европа, сша, в мире