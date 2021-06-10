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Макрон призвал построить новое партнерство Европы и США
Макрон призвал построить новое партнерство Европы и США - РИА Новости, 10.06.2021
Макрон призвал построить новое партнерство Европы и США
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за построение нового ясного партнерства Европы и США, подчеркивая необходимость европейского суверенитета. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T19:14
2021-06-10T20:07
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европа
сша
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ПАРИЖ, 10 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за построение нового ясного партнерства Европы и США, подчеркивая необходимость европейского суверенитета."Вы всегда слышали, что я защищал эту концепцию европейского суверенитета, в который верю", - сказал Макрон на пресс-конференции в четверг в преддверии саммита G7 и саммита стран НАТО.Он подчеркнул, что Евросоюзу нужно выстроить рамки своей стратегической автономии в экономическом, промышленном, технологическом и военном плане.Он отметил, что Европа должна быть внимательной к своему коллективному суверенитету.По его словам, Европа должна иметь независимость, когда речь идет об отношениях с Китаем, в отношениях с Россией, Турцией, и ответственность, когда речь о Балканах, Средиземноморье или африканском континенте.
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эммануэль макрон, европа, сша, в мире
Макрон призвал построить новое партнерство Европы и США
19:14 10.06.2021 (обновлено: 20:07 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Макрон отметил необходимость суверенитета Евросоюза и призвал построить новое партнерство с США

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за построение нового ясного партнерства Европы и США, подчеркивая необходимость европейского суверенитета.
"Вы всегда слышали, что я защищал эту концепцию европейского суверенитета, в который верю", - сказал Макрон на пресс-конференции в четверг в преддверии саммита G7 и саммита стран НАТО.
Он подчеркнул, что Евросоюзу нужно выстроить рамки своей стратегической автономии в экономическом, промышленном, технологическом и военном плане.

"Для меня первая цель в том, чтобы наши партнеры признавали эти новые данные в Европе и в том, чтобы мы смогли выстроить новое партнерство с США. Партнерство, основанное на ценностях, но также оно должно быть ясным, и это подразумевает то, что мы сами должны выстраивать наши отношения с соседями", - заявил французский лидер.

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По его словам, Европа должна иметь независимость, когда речь идет об отношениях с Китаем, в отношениях с Россией, Турцией, и ответственность, когда речь о Балканах, Средиземноморье или африканском континенте.
 
Эммануэль МакронЕвропаСШАВ мире
 
 
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