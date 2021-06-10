Макрон призвал построить новое партнерство Европы и США
19:14 10.06.2021 (обновлено: 20:07 10.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Макрон отметил необходимость суверенитета Евросоюза и призвал построить новое партнерство с США
ПАРИЖ, 10 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за построение нового ясного партнерства Европы и США, подчеркивая необходимость европейского суверенитета.
"Вы всегда слышали, что я защищал эту концепцию европейского суверенитета, в который верю", - сказал Макрон на пресс-конференции в четверг в преддверии саммита G7 и саммита стран НАТО.
Он подчеркнул, что Евросоюзу нужно выстроить рамки своей стратегической автономии в экономическом, промышленном, технологическом и военном плане.
"Для меня первая цель в том, чтобы наши партнеры признавали эти новые данные в Европе и в том, чтобы мы смогли выстроить новое партнерство с США. Партнерство, основанное на ценностях, но также оно должно быть ясным, и это подразумевает то, что мы сами должны выстраивать наши отношения с соседями", - заявил французский лидер.
Он отметил, что Европа должна быть внимательной к своему коллективному суверенитету.
По его словам, Европа должна иметь независимость, когда речь идет об отношениях с Китаем, в отношениях с Россией, Турцией, и ответственность, когда речь о Балканах, Средиземноморье или африканском континенте.